尾道の介護サービス施設「愛グループ・シャングリラ（尾道）」で地域交流イベント「さくら祭り」を開催｜太鼓演奏や体験教室、キッチンカーなど多彩な催し

株式会社日本セレモ二ー

尾道の介護サービス施設「愛グループ・シャングリラ（尾道）」にて、2026年4月5日（日）、地域交流イベント「さくら祭り」を開催します。ステージイベントや体験教室、キッチンカーの出店など、多彩な催しを予定しています。

愛グループ 株式会社日本セレモニーは、同社が展開する介護サービス施設「愛グループ・シャングリラ（尾道）」（広島県尾道市）にて、2026年4月5日（日）、地域交流イベント「さくら祭り」を開催いたします。

本イベントは、地域の皆さまに愛グループ・シャングリラ（尾道）を身近に感じていただくとともに、地域交流の機会を創出することを目的として開催するものです。

ステージイベントや体験教室に加え、キッチンカーの出店を行います。三成太鼓や昭和歌謡曲楽団による演奏、カラオケ大会のほか、ポーセラーツやアロマクラフトのワークショップ、ゲームコーナーなど、多彩な催しを実施します。

当日は、施設内の見学やスタッフによるご案内も可能で、介護サービスについても気軽にご相談いただけます。

シャングリラは、株式会社日本セレモニーが展開する介護事業ブランドです。「シャングリラ」とは理想郷を意味し、ご自宅での生活を支えるため、機能訓練や交流の機会を通して、心身ともに充実した毎日をサポートする通所介護サービスを目指しています。利用者の方が安心して過ごせる環境づくりに取り組むとともに、地域とのつながりを大切にした施設運営を行っています。

愛グループ・シャングリラ（尾道）では、地域の方に親しみを持っていただける施設を目指し、さまざまな交流の機会を設けています。

■開催概要

イベント名：さくら祭り

開催日時：2026年4月5日（日）10:00～15:00

会場：愛グループ・シャングリラ（尾道）

住所：広島県尾道市栗原町9880-8

URL：https://ai-shangri-la.com/

内容：ステージイベント、体験教室、キッチンカー出店 ほか

参加費：入場無料（飲食・体験等は有料）

お問い合わせ：TEL 0848-22-3366

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

■愛グループ・シャングリラ（尾道）

愛グループ・シャングリラ（尾道）は、瀬戸内海に面した尾道市の風光明媚な環境に位置し、季節の花々に囲まれた心和む施設です。

当施設では、デイサービス（通所介護）を中心に高齢者が安心して過ごせるサービスを提供しており、利用者一人ひとりの「自立したい」「元気でいたい」という想いを大切にし、その人らしく過ごせる施設を目指しています。

また、四季折々の行事やレクリエーションを通して、利用者が季節の移ろいを感じながら楽しく過ごせる取り組みを行っています。スイカ割りやハロウィン、クリスマス会などのイベントを開催し、利用者同士の交流が自然に生まれる温かな雰囲気を大切にしています。

【施設の特徴】

瀬戸内海に面した尾道市の自然豊かな環境に位置し、四季の変化を感じながらゆったりとした時間を過ごしていただけます。

周辺環境を活かした開放的なロケーションの中で、心和むひとときを提供しています。

食堂

栄養士によるバランスのとれた食事を提供しており、通常食から介護食まで毎食楽しみにしていただけるメニューづくりを目指しています。

窓からやわらかな陽光が差し込む開放的な空間で、口腔ケアや嚥下体操などの機能訓練も行っています。

大浴場（バリアフリー対応）

自慢の大浴場はバリアフリーに配慮した設計となっており、安心してご利用いただけます。

介護浴室も完備し、窓から自然の景色を望める開放的な空間の中で、ゆったりと入浴の時間をお楽しみいただけます。

施設内には気軽にご利用いただける足湯も完備しています。雨の日でも気兼ねなく利用でき、利用者同士の会話が自然と生まれる憩いの場となっています。

【設備・レクリエーションの一例】

当施設では、機能訓練室（パワーリハビリ）を備え、利用者の健康維持や身体機能の向上をサポートしています。

また、ウォーターベッドなどのマッサージ機器をはじめ、カラオケルームや囲碁・将棋、ビリヤードスペースなどを備え、日々を楽しみながら過ごせる環境を整えています。

機能訓練室(パワーリハビリ)

機能訓練室では、専用マシンを用いて適切な負荷をかけながら筋肉を動かすパワーリハビリを実施しています。

介護スタッフを常時配置し、機器の操作や使い方の説明、リハビリ内容の提案まで行っています。

足専用エアマッサージ器マッサージ

全身をほぐすウォーターベッドと足専用エアマッサージ器を備え、スタッフが操作を行うため安心してご利用いただけます。

囲碁・将棋

囲碁や将棋を楽しめるスペースを備え、いつでも気軽に対局が可能です。同じ趣味の仲間と交流しながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

所在地：広島県尾道市栗原町9880-8

運営：株式会社日本セレモニー（愛グループ）

公式サイト：https://ai-shangri-la.com/