シェフコレ、インスタベースと共同キャンペーンを開始！会場とお食事の手配から支払いまでを一本化！イベント担当者の負担を軽減

株式会社くるめし

ケータリング予約サイト「シェフコレ」（運営：株式会社くるめし、本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 篤昌）は、株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 海）が展開するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」と連携し、共同キャンペーンを2026年3月9日（月）～3月31日（火）までの期間限定で実施いたします。

この共同キャンペーンでは、1つの窓口からイベント会場やお食事の申し込み・手配が可能となり、支払いも一本化され、イベント運営担当者や幹事の負担軽減を実現いたします。

■共同キャンペーン概要

・日程：2026年3月9日(月)～3月31日(火)

※期間内のお問い合わせ・ご注文が対象となります。

・URL：共同キャンペーンサイト（シェフコレ） https://www.chef-colle.com/campaign/instabase/

キャンペーン詳細（インスタベースメディア） https://media.instabase.jp/campaigns/chefcolle

・特徴：会場費・お食事の手配の窓口・請求書が一本化されます。上記キャンペーンサイトよりお申し込みいただくことで、会場とお食事の手配からお支払いまでが一括管理でき、負担の軽減につながります。

・ご利用の流れ：

１.お問い合わせ：キャンペーンサイトのフォームよりお問い合わせください。

２.会場・お食事を決定：会場・お食事をご提案いたします。ご希望をお伺いし、決定いたします。

３.イベント開催

４.お支払い：会場費・お食事代をまとめてご請求いたします

・キャンペーン対象エリア：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

■キャンペーン開催背景

まもなく年度末・年度初めのイベントシーズンが到来します。出社回帰の動きに伴い、社内でのオフラインイベントのニーズが高まっています。しかし、イベントの増加は、幹事様の負担増にもつながっています。

シェフコレには、社員の多様な要望に応える食事手配の難しさや、社内イベントを実施するスペースがない企業からの「参加者全員が収容でき、会社からアクセスしやすい会場を見つけたい」といった会場探しの悩みが多く寄せられています。

そこで、この度、多種多様なスペースを提供するインスタベース様と連携し、イベント担当者・幹事様の負担軽減を目的とした共同キャンペーンを実施することといたしました。

本キャンペーンでは、参加人数やご予算に応じたプランの提案に加え、豊富な実績に基づく懇親会やキックオフなどに最適な提案を行うことで、幹事経験の少ない方や料理内容に不安を持つ方の心理的な負担軽減を目指します。

■「instabase」について

インスタベースは、日本最大級のレンタルスペースのマッチングプラットフォームです。貸し会議室、セミナー会場、レンタルスタジオ、レンタルキッチン、レンタルサロンなど、30分間からどなたでも簡単に予約できるレンタルスペースを全国で45,000件以上掲載しています。年間サイト訪問者数は、3,100万人を超え、幅広い年代の方々にご利用いただいています。

公式サイト：https://www.instabase.jp

法人向けプラン「instabase for Business」：https://go.instabase.jp/business

■「シェフコレ」とは

「シェフコレ」は、200店舗・1,000以上のプランを掲載する法人向けケータリング予約サイトです。懇親会や忘新年会、入社式など企業が開催する様々な社内イベント・パーティーに最適なケータリングを、予算やお好みに応じてWeb上で簡単に検索・ご注文いただけます。皆様のコミュニケーション機会を、多種多様な食事・プランで後押しします。

https://www.chef-colle.com

【株式会社くるめし 概要】

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業概要：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）