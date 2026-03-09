【ウォルドーフ・アストリア大阪 開業1周年記念】シグネチャーレストラン「月見」にてミシュランの星に輝くシェフをお招きし、一夜限りの美食イベントを開催

UKホテルマネジメント合同会社シグネチャーレストラン「月見（Tsukimi）」

【2026年3月9日】ウォルドーフ・アストリア大阪（大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館、総支配人：アンドリュー・ムーア）はホテル開業1周年という記念すべき節目に、シグネチャーレストラン「月見（Tsukimi）」にて、鉄板焼き、寿司、そして和食の世界を魅了するスターシェフをお招きし、一夜限りのガストロノミーイベントを2週にわたり開催いたします。

開業1周年記念【鉄板焼き＆寿司 コラボレーション】

紀州備長炭の咆哮と、緻密に計算された一貫。名匠が織りなす夢の共演

本イベントでは、「月見」の鉄板焼きを監修する、「石垣吉田」の吉田純一（よしだじゅんいち）氏を招へい。世界で初めてミシュランガイド東京にて鉄板焼1つ星の栄誉に輝き、「WORLD’S 101 BEST STEAK RESTAURANT」にも名を連ねる吉田氏と、「月見」鉄板焼料理長・安田孝幸（やすだたかゆき）、そして寿司料理長・久保田雅（くぼたまさし）が放つ繊細な技との共演により、かつてない美食の旅へとお客様を誘います。

吉田氏が提唱する「新時代の鉄板焼き」は、素材の生命力を引き出す圧倒的なライブ感が魅力です。炭火の力強い躍動から、口の中に広がる繊細な香りの余韻まで、その一皿一皿が一口ごとに感性を揺さぶるような深い感動をもたらします。味わいの頂点を演出する「神戸ビーフ」は、 但馬の血統を継ぐメス牛のみを40か月以上という極めて長い期間肥育した、まさに希少の結晶です。濃厚な赤身の旨味と、驚くほど軽やかで滑らかな脂が、口の中で至福の余韻を奏でます。

「石垣吉田」の吉田純一（よしだじゅんいち）氏

独自の極致「究極のクリスピー焼き」はじっくりとした低温調理で旨味を凝縮させ、仕上げに800℃を超える紀州備長炭で表面を焼き上げ、外は香ばしく軽やかに、内側からは溢れる肉の旨みが口の中で華やかに開きます。石垣吉田にしか成し得ない「火入れ」の真髄をご体感ください。

このコラボレーションで極上のひと皿を紡ぐ「月見」鉄板焼き料理長の安田は、品川のホテルパシフィックメリディアン東京でキャリアをスタートしました。2018年よりマカオに渡り、ウィン・パレス内 日本料理店「MIZUMI」にてミシュラン一つ星を獲得し、さらにミシュラン二つ星の継続獲得に貢献しました。監修者である吉田氏の革新的なフィロソフィーを継承しつつ、味覚を超え、鉄板焼きのライブ感に安心感と高揚感を添えた、心に残る至高の体験を追求。世界を舞台に星に輝いた確かな技と細やかな美学が吉田氏の革新的な火入れと共鳴し、かつてない一夜を完成させます。

「月見」鉄板焼き料理長・安田孝幸神戸ビーフ

この日のために特別に用意される寿司セクションを司るのは、世界各国の名店で研鑽を積んだ「月見」寿司料理長・久保田雅。世界が認めたミシュラン常連の技 名匠「鮨 さいとう」の香港支店、クアラルンプール支店にて、長年にわたり料理長としてミシュランの星を守り続けてきた久保田シェフ 。伝統的な江戸前寿司の技法を守りつつ、緻密な温度管理と一瞬のタイミングを捉えるその握りは、味覚と技が織りなす至高の一貫です。また、寿司ファンにとって至宝とも言える、国内有数のマグロ仲卸「やま幸」のマグロもラインナップ。厳選されたマグロに、三種の赤酢をブレンドした特製シャリが合わさり、最高峰の美味しさを引き出します。

「月見」寿司料理長・久保田雅「やま幸」のマグロ

「東麻布 いと」The Tale of Two Chefs

続いて「月見」がお届けするコラボレーション・ダイニング「The Tale of Two Chefs」。

記念すべき第一回目を飾るのは、「月見」寿司料理長・久保田と、2025年1月に東京・東麻布に誕生したばかりの注目店「東麻布 いと」の店主による共演です。

伊東氏の料理は、和食の本質である「季節」と「昆布」を追求することから始まります 。真昆布・羅臼昆布・利尻昆布を緻密に使い分け、出汁、昆布水、さらにはパウダーへと姿を変えて表現される重層的な旨味は、素材と生産者の想いを重ね合わせ、ゲストに驚きと感動をもたらします 。そこに、久保田が長年ミシュランの星を守り続けてきた江戸前寿司の真髄、素材の頂点を射抜く一貫が重なり合います。出汁と寿司、素材と生産者の想いを重ね合わせたひと皿は、お客様に驚きと感動をもたらします 。

伊東彰氏

シグネチャーディッシュ

【煮穴子とフォアグラのテリーヌ】 一つ一つ手作業で骨を丁寧に取り除き、究極になめらかでとろけるような食感に仕上げた煮穴子と、濃厚なフォアグラの禁断の組み合わせ 。重厚な食材同士の響き合いを、旬のフルーツを用いた爽やかなソースが軽やかにまとめ上げ、口の中で官能的なハーモニーを奏でます 。

【甘鯛の鱗焼き】 高温の油で鱗のみを逆立たせるように揚げ、サクサクとした軽快な食感のアクセントを生み出した一皿 。炭火でじっくりと火入れし、驚くほどふっくらと仕上げた身には、甘鯛の頭と骨から凝縮した出汁に炒った米の香ばしさと梅酢の微かな酸味を忍ばせた特製ソースを添えました。素材の力強さと繊細な技が同居する、記憶に残る逸品です。

煮穴子とフォアグラのテリーヌ甘鯛の鱗焼き

開業1周年記念【鉄板焼き＆寿司 コラボレーション】概要

開催日：4月3日（金）

時間：18:30開場 / 19:00開始

料金：お一人様 88,000円（税サ込）

内容：鉄板焼き＆寿司コラボレーションコース ＋ シャンパン＆ワインペアリング（ノンアルコールもございます。）

ご予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/ja/waldorf-astoria-osaka-tsukimi/reserve/message?menu_lists=69a14d1a9597%E2%80%A6)

「東麻布 いと」コラボレーション・ダイニング 概要

開催日：4月10日（金）

時間：17:00 / 20:00（二部制）

料金：お一人様 80,000円（税サ込）

内容：日本料理と江戸前寿司の饗宴コース＋ シャンパン＆ワインペアリング（ノンアルコールもございます。）

ご予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/ja/waldorf-astoria-osaka-tsukimi/reserve/message?menu_lists=69a1533e5bf5%E2%80%A6)

【お問い合わせ】

06-7655-7111（代表電話）

ウォルドーフ・アストリア大阪について

ウォルドーフ・アストリア大阪は、130年以上にわたり世界中の賓客を魅了してきたラグジュアリーホテルブランド「ウォルドーフ・アストリア」の日本初進出のホテルです。2025年4月、大阪・うめきた「グラングリーン大阪」に開業。世界的建築家アンドレ・フーが手がけた空間は、ブランドを象徴するアールデコの美学と日本文化の繊細な感性が融合し、唯一無二の体験を創出します。

全252室のうち32室のスイートルームをはじめ、スパ、屋内プール、フィットネスセンター、ライブラリー、バンケットルームなど充実した施設を備え、4つのレストラン＆バーでは大阪の食文化を昇華させた美食体験を提供。「True Waldorf Service」と呼ばれる洗練されたパーソナルホスピタリティを通じて、すべてのお客様に時代を超えて記憶に残る滞在をご提供します。

公式サイト： Waldorfastoriaosaka.jp

Instagram： https://www.instagram.com/waldorfastoriaosaka

ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツについて

ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/waldorf-astoria/)は、39軒のアイコニックなホテルからなる受賞歴を誇るブランドです。世界中のランドマークとなるデスティネーションで、心のこもったエレガントなサービス、唯一無二の体験、そして卓越した料理を通じて、その土地ならではの魅力を体現しています。待望のウォルドーフ・アストリア・ニューヨークのリニューアルオープンは、レジェンドブランドの再誕と共に新たなラグジュアリーの時代を切り開く大きな転換点となりました。時代を超えた環境からインスピレーションを受け、素晴らしい建築、著名なピーコック・アレー、洗練されたアートコレクション、ミシュランの星を獲得したダイニングやワンランク上の客室アメニティを通じて、お客様に優雅な体験をシームレスにお届けします。ワールドクラスのホテルに加え、自宅でくつろぐような快適さに高品質なサービスと卓越したアメニティを兼ね備えた空間を提供する最上級のレジデンスも展開しています。公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/waldorf-astoria/)または業界をリードするヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)のモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から心に深く刻まれる体験をご予約ください。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/waldorfastoria(https://stories.hilton.com/brands/waldorf-astoria)、X(https://x.com/waldorfastoria)、Instagram(https://www.instagram.com/waldorfastoria/)をご覧ください。