【新富良野プリンスホテル】一年に一度、北海道初夏のごちそう「アスパラガス」を存分に味わう「北海道産アスパラガスフェア」を期間限定開催

新富良野プリンスホテル（所在地：北海道富良野市中御料 総支配人：伊賀裕治）では、北海道の初夏の特産品である「アスパラガス」を主役とした「北海道産アスパラガスフェア」を2026年5月1日（金）～6月15日（月）の期間、ブッフェレストランとSoh’s BARの2会場にて開催いたします。

北海道の冷涼な気候と昼夜の寒暖差の中で育つ北海道産アスパラガスは、甘みと旨みを豊かに蓄えるのが特徴です。特に5月初旬から6月下旬に旬を迎えるアスパラガスは鮮度が高く、繊維質が少ないため、みずみずしくやわらかな食感を楽しめます。

本フェアでは、「この時期でしか味わえない」旬の北海道産アスパラガスの魅力をご堪能いただけます。ディナーブッフェ会場では、「北海道産グリーンアスパラガスの鉄板バター焼き」などをライブキッチンでご提供。目の前で仕上げる出来たてならではの香りや食感とともに、北海道産アスパラガスの美味しさを五感でお楽しみいただけます。

新富良野プリンスホテルは西武グループが推進するサステナビリティアクションの取り組みとして、地域と連携して地産地消の推進を図ってまいります。

北海道産アスパラガスフェア 概要

北海道産アスパラガスフェア イメージ画像北海道産グリーンアスパラガスの鉄板バター焼き

【日 付】 2026年 5月 1 日(金)～6月15日(月)

【時 間】 5:30P.M.～9:00P.M.(ラストオーダー8:3P.M.)

【会 場】 新富良野プリンスホテル

1.メインバンケットホール B1

2.Soh's BAR (ホテルより徒歩約7分)

【料 金】 1名さま おとな\7,500 小学生\5,250 未就学 無料

※子育て応援の一環として未就学のお子さまは無料

【お客さまからのご予約・お問合せ】

新富良野プリンスホテル レストラン予約係 TEL:0167-22-1184（受付時間 10:00A.M.～5:00P.M.）

※料金にはサービス料・消費税が含まれております。

北海道産アスパラガスフェア 一部メニュー

北海道産アスパラガスのかき揚げ北海道産蒸しアスパラとふそろいの雲白肉北海道産グリーンアスパラガス入りジンギスカン北海道産グリーンアスパラガスのシフォンケーキSoh‘s BAR

星明かりに照らされた夜の林道を抜けると

そこには重厚な石積みの「Soh's BAR」が佇む。

雑踏を逃れオールディーズが流れるおとなのBAR。

【期間】2026年5月1日(金)～6月15日(月)

【場所】ホテルより徒歩約7分

【時間】7:00P.M.～12:00MID.

(ラストオーダー12:00MID.)

一部メニュー

Soh's BAR店内北海道産アスパラガスのソテー

北海道産アスパラガスのサラダ

※料金には消費税が含まれております

※上記内容は、リリース時点（3月9日）の情報であり、営業内容やアスパラガスの仕入れの状況によるメニュー、産地、期間の変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料

8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。※写真はイメージです。

