内からも、外からも、「ココナッツサブレ」 を存分に楽しめる！「ココナッツサブレミニ チョコレート」 を2026年3月23日（月）にリニューアル発売
日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ココナッツサブレミニ チョコレート」を3月23日(月)に一部のコンビニエンスストアで先行リニューアル発売し、4月6日(月)から全国のスーパーマーケットなどでも販売します。
ココナッツサブレミニ チョコレート
「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”で多くのお客さまにご愛顧いただき、2025年に発売60周年を迎えたロングセラーブランドです。
2023年に発売した「ココナッツサブレミニ チョコレート」は、ひとくちサイズの「ココナッツサブレミニ」とチョコレートが織りなすリッチなおいしさでご好評をいただいています。
今回のリニューアルでは、内側からも外側からも「ココナッツサブレ」の風味を感じられるよう、「ココナッツサブレミニ」をコーティングしているチョコレートに、粉末にした「ココナッツサブレ」を配合することで、一体感のある味わいに仕上げました。手につきにくいコーティングをしたチョコレートを使用しているので、仕事や家事の合間でも気軽にお楽しみいただけます。
「ココナッツサブレ」感がさらにアップした“これまでにないおいしさ”を、ぜひご堪能ください。
■商品特長
・ひとくちサイズでサクサクとした食感の「ココナッツサブレミニ」を、粉末にした「ココナッツサブレ」入りのチョコレートでコーティング
・チョコが手につきにくいので、仕事や家事の合間のおやつにもぴったり
・「ココナッツサブレ」らしさが伝わる、ブランドとしての統一感を高めたパッケージデザインにリニューアル
■商品概要
・商品名： ココナッツサブレミニ チョコレート
・内容量：29ｇ
・希望小売価格：ノンプリントプライス
・発売日：コンビニエンスストア (一部を除く) / 2026年3月23日(月)、スーパーマーケットなどの量販店 / 2026年4月6日(月)
・発売地区：全国