内からも、外からも、「ココナッツサブレ」 を存分に楽しめる！「ココナッツサブレミニ チョコレート」 を2026年3月23日（月）にリニューアル発売

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ココナッツサブレミニ チョコレート」を3月23日(月)に一部のコンビニエンスストアで先行リニューアル発売し、4月6日(月)から全国のスーパーマーケットなどでも販売します。

ココナッツサブレミニ チョコレート

「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”で多くのお客さまにご愛顧いただき、2025年に発売60周年を迎えたロングセラーブランドです。

2023年に発売した「ココナッツサブレミニ チョコレート」は、ひとくちサイズの「ココナッツサブレミニ」とチョコレートが織りなすリッチなおいしさでご好評をいただいています。

今回のリニューアルでは、内側からも外側からも「ココナッツサブレ」の風味を感じられるよう、「ココナッツサブレミニ」をコーティングしているチョコレートに、粉末にした「ココナッツサブレ」を配合することで、一体感のある味わいに仕上げました。手につきにくいコーティングをしたチョコレートを使用しているので、仕事や家事の合間でも気軽にお楽しみいただけます。

「ココナッツサブレ」感がさらにアップした“これまでにないおいしさ”を、ぜひご堪能ください。

■商品特長

・ひとくちサイズでサクサクとした食感の「ココナッツサブレミニ」を、粉末にした「ココナッツサブレ」入りのチョコレートでコーティング

・チョコが手につきにくいので、仕事や家事の合間のおやつにもぴったり

・「ココナッツサブレ」らしさが伝わる、ブランドとしての統一感を高めたパッケージデザインにリニューアル

■商品概要

・商品名： ココナッツサブレミニ チョコレート

・内容量：29ｇ

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：コンビニエンスストア (一部を除く) / 2026年3月23日(月)、スーパーマーケットなどの量販店 / 2026年4月6日(月)

・発売地区：全国