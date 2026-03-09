【日本初（＊1）】ライフ、ロッテ、ヤクルト本社の3社が共同でヤクルト容器および雪見だいふくトレー・ピックの回収実験を開始

株式会社ロッテ

株式会社ライフコーポレーション（社長：岩崎 高治、以下「ライフ」）、株式会社ロッテ（社長：中島 英樹、以下「ロッテ」）および株式会社ヤクルト本社（社長：成田 裕、以下「ヤクルト本社」）は3社共同でスーパーマーケット ライフ豊洲店にて、2026年3月9日から使用済みポリスチレン（以下「PS」）食品容器など（ヤクルト容器および雪見だいふくトレー・ピック、以下「使用済みPS容器など」）を消費者から回収し、ケミカルリサイクル（以下「CR」）技術による水平リサイクルへの適性を検証する実証実験（以下「本回収実験」）を開始します。

本回収実験は、2024年～2025年に実施した使用済みガムボトル容器回収・リサイクル実証実験を基盤に、店頭回収の実績を有するライフおよびロッテと、「『ヤクルト』の容器の水平リサイクルの仕組みを確立する」ことを目標に掲げ、CRに関する検討で先行するヤクルト本社の３社が連携することで実現した、日本初の取り組みです。

＊1 異なる食品カテゴリーのブランドが、同一素材（PS）という共通点を軸に、小売店舗と協力して使用済み食品容器などを店頭で回収し、ケミカルリサイクルへの適性を検証する実証実験として

＊2 水平リサイクル：使用済み製品を、同じまたは同等の製品として再生させて再利用すること（本回収実験ではPS食品容器包装から食品容器包装を含むPS製品へのリサイクルを指す）

回収された使用済みPS容器などは、選別・粉砕したのち、CRへの適性を検証するとともに、一部は実際にリサイクル原料として利用する計画です。

なお、本回収実験には、株式会社トベ商事 (社長：戸部 智史)が店舗からの回収事業者として、CBC株式会社（社長：圡井 正太郎）がリサイクルサプライチェーンマネジメント事業者として参加します。

■本回収実験の概要

実施期間：2026年3月9日～8月31日

回収拠点：スーパーマーケット ライフ豊洲店（東京都江東区豊洲4丁目11-6）

回収対象：「ヤクルト」の容器、「雪見だいふく」のトレー・ピック

回収方法：飲食後、どちらもフタを取り除き、水道水で洗って乾かしてから回収ボックスに投入

■本回収実験の背景：分別回収のしくみづくりが課題

PSはリサイクルに適したプラスチックのひとつであり、マテリアルリサイクル（ＭＲ）に加え、各種CR（油化およびモノマー化）への適性が高いことが特長です。

CRは化学的な分解・精製工程を経ることなどでバージン（再生でない、新品）材と同等の品質を実現できるため、高い品質と安全性が求められる食品容器包装などへの利用に適しています。また、PSは、CRの中でも比較的短い工程（＊3）で高効率に再生できるモノマー化が適用可能です。

＊3 PS製品の製造工程に対して、比較的下流側で再生原料として投入

一方で、本回収実験の対象である使用済みPS容器などは、PETボトルや食品トレーなどのような、大規模な分別回収と水平リサイクルのシステムが構築されていません。

■本回収実験の目的：生活者への気づきの提供と分別回収の実証

PETボトルや食品トレーなどのような、大規模な分別回収と水平リサイクルのしくみを構築するうえでの課題のひとつに、回収対象物をきれいに分別回収する仕組み（静脈物流）が社会に浸透していないことが挙げられます。

そこで本回収実験では、スーパーマーケットを拠点として生活者の皆さまに分別回収への認知と協力を広げながら、水平リサイクルの社会実装に向けた静脈物流の入口として、店頭での分別回収について検証します。

■企業概要

株式会社ライフコーポレーション

・代表者：代表取締役社長執行役員 岩崎 高治

・所在地：（大阪本社）大阪市淀川区西宮原2-2-22

（東京本社）東京都品川区東品川4-12-3

・売上高：（連結）8, 504億96百万円（2025年2月期）

・従業員数：（連結）32,518人（2025年２月期）

・事業内容：スーパーマーケットチェーン

株式会社ロッテ

・代表者：代表取締役社長執行役員 中島 英樹

・所在地：東京都新宿区西新宿3-20-1

・売上高：（海外拠点・グループ会社含む）3,325億円（2025年3月期）

・従業員数：（海外拠点・グループ会社含む）7,061人

（2025年3月31日現在、海外およびDari K(株)は2024年12月31日現在）

・事業内容：菓子、アイスクリーム、健康食品・雑貨の製造販売 など

株式会社ヤクルト本社

・代表者：代表取締役社長 成田 裕

・所在地：東京都港区海岸1丁目10番30号

・売上高：（連結）4,996億83百万円（2025年3月期）

・従業員数：2,859人（2025年3月末日現在）

・事業内容：食品事業・国際事業・化粧品事業・研究開発事業、その他事業

以 上

