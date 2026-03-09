ドライブ中に音楽を聴く人は約9割！最もよく聴くミュージシャン1位は「Mrs. GREEN APPLE」

パーク２４株式会社

パーク２４株式会社（本社：東京都品川区、社長：西川 光一）は、ドライバー向け会員制サービス「タイムズクラブ※」の会員を対象に実施した「ドライブ中の音楽」に関するアンケート結果を発表いたします。

調査結果トピックス

１. ドライブ中に音楽を聴く人は約9割！

２. 「J-POP」がドライブ中によく聴く音楽として圧倒的支持を集める結果に

３. ドライブ中に最もよく聴くミュージシャン全体1位は「Mrs. GREEN APPLE」、唯一全年代でランクイン！

パーク２４は、毎月9日に、クルマや交通に関するアンケートの調査結果を発表しています。今月の「ドライブ中の音楽」についてのアンケート結果詳細は以下のとおりです。

※入会金・年会費無料の会員制サービス。タイムズパーキングやタイムズカー、タイムズカーレンタルの利用等でポイントがたまるほか、会員限定サービス等を提供。会員数1,335万人（2026年1月末現在）。

※本アンケートは、駐車場やカーシェアリング、レンタカー等のクルマに関わるサービスを利用した方々を対象としたものです。

１. ドライブ中に音楽を聴く人は約9割！

ドライブ中に音楽を聴くと回答した人は、全体で89%という結果になりました。年代別に見ると、全ての年代で85%以上が音楽を聴くと回答しており、中でも20代以下は97%とほとんどの人がドライブ中に音楽を楽しんでいることが明らかになりました。クルマでの移動時間において音楽は欠かせない存在であることがうかがえます。

２. 「J-POP」がドライブ中によく聴く音楽として圧倒的支持を集める結果に

ドライブ中によく聴く音楽ジャンルは、1位「J-POP」79%、2位「ロック」26%、3位「歌謡曲・演歌」14%という結果になり、「J-POP」は2位に50ポイント以上の差をつけました。

年代別に見ると、20代以下・30代・40代では「K-POP」がTOP3にランクイン。一方、50代・60代以上では「歌謡曲・演歌」の人気が高く、年代による嗜好の違いが見られました。また、「J-POP」「ロック」は全ての年代でTOP3に入り、ドライブ中の音楽として世代を問わず幅広く支持されているようです。

３. ドライブ中に最もよく聴くミュージシャン1位は「Mrs. GREEN APPLE」、唯一全年代でランクイン！

ドライブ中に最もよく聴くミュージシャンは、前回※1 2位だった「Mrs. GREEN APPLE」が276票を獲得し1位に、前回1位の「サザンオールスターズ」は253票で2位になり、順位が入れ替わったほか、3位は前回4位の「Mr.Children」で90票でした。

1位と2位は僅差で並ぶ一方、3位以下には150票以上の差をつけており、ドライブ中によく聴くミュージシャンとしてTOP2の人気が際立つ結果となりました。

※1 2024年11月実施 第2回「ドライブ中の音楽」アンケート

※2 ドライブ中に音楽を聴くと回答した人 n=4,382

年代別に見ると、TOP10に入ったミュージシャンは年代によってさまざまですが、「Mrs. GREEN APPLE」は、20代以下・30代・40代で1位、50代で2位、60代以上で5位にランクインし、唯一全ての年代で名前が挙がりました。また、20代以下では5位に「サカナクション」、60代以上では3位に「山下達郎」がランクインしており、他の年代ではTOP10に入っていないものの、それぞれの年代でドライブ中によく聴くミュージシャンとして支持が高いことが分かります。

K-POPは30代・40代で「TWICE」、50代で「BTS」がTOP10に入り、洋楽は60代以上で10位に「ビートルズ」がランクインしました。

「ドライブ中に最もよく聴くミュージシャン」の楽曲を聴く理由は、「そのミュージシャンが好きだから」が56%で最も多く、好きなミュージシャンの楽曲はドライブの時間をより楽しくしてくれる存在であることがうかがえます。次いで「テンションが上がるから」「リラックスできるから」となり、気分を高めたり落ち着かせたり、その時々の心理状態に合わせて音楽を選ぶ人も一定数いることが分かりました。

ドライブ中によく聴くミュージシャンは、音楽チャートを席巻する「Mrs. GREEN APPLE」と、長年にわたり幅広い世代から愛され続けている「サザンオールスターズ」の根強い人気がうかがえる結果となりました。一方で、年代ごとに人気のあるミュージシャンは多様で、それぞれの世代ならではの音楽が支持されている様子も見えてきました。ドライブ時間は、自分の好きな音楽に浸りながら過ごす特別なひとときとなっているようです。

クルマでお出かけの際は、お気に入りのミュージシャンの楽曲はもちろん、ほかの世代に人気のミュージシャンの音楽にも耳を傾けながら、より豊かなドライブ時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

■調査概要

調査対象：タイムズクラブ会員

（2024年8月27日以降に入会し、直近でパーク２４グループのサービス※を利用された方）

※対象サービス：時間貸駐車場・予約制駐車場・カーシェアリング・レンタカー

調査方法：非公開型インターネットアンケート

調査期間：2025年8月29日～2025年9月9日

有効回答者数：4,927名

※調査結果は、四捨五入による端数処理のため、構成比が100％にならない場合があります。

※本リリースのアンケート結果を企業の公式資料等で利用する際は、当社までご連絡ください。

（代表電話：03-3491-8924、メディアによる記事掲載は除く）