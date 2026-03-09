若冲、国芳、暁斎らが描いた神秘なる存在たちの図像集『日本の図像 神獣霊獣』3/19発売

株式会社パイ インターナショナル

虫や草を踏まぬよう、つま先立ちで翔ける麒麟。人知を超える知識をもった白澤。あらゆる動物の長所を兼ね備える鳳凰。歴史の中で崇められ、畏れられた想像上の生き物たちが、どのように描かれ、今日まで何を伝えているのか。本書では、河鍋暁斎、伊藤若冲、歌川国芳らさまざまな絵師が描いた神獣霊獣、鬼や民間伝承の神々・付喪神・あやかしの類いをバラエティ豊かに紹介します。

【掲載作家】

青木木米 / 伊藤若沖 / 今村紫紅 / 岩佐又兵衛 / 歌川国芳 / 歌川貞秀 / 歌川広重 / 歌川芳藤 / 尾形月耕 / 尾形光琳 / 葛飾北斎 / 狩野一信 / 狩野山楽 / 狩野探幽 / 狩野常信 / 狩野栄信 / 狩野芳崖 / 狩野元信 / 狩野安信 / 河鍋暁斎 / 岸岱 / 岸田劉生 / 栗本瑞見 / 佐野長寛 / 清水南山 / 沈南蘋 / 曾我蕭白 / 田中親美 / 俵屋宗達 / 月岡芳年 / 土佐長隆 / 土佐光重 / 土佐光信 / 土佐光茂 / 鳥山石燕 / 長沢芦雪 / 橋本雅邦 / 長谷川等伯 / （二代）平野吉兵衛 / 前田青邨 / 増山雪斎 / 円山応震 / 水上景邨 / 森寛斎 / 与謝蕪村 / 吉村孝敬 / 六角紫水



※本書は2009年出版「日本の図像 神獣霊獣」（PIE BOOKS刊）復刊書籍です。

『日本の図像 神獣霊獣』

https://pie.co.jp/book/i/6117/

イメージ

書籍概要

書名：『日本の図像 神獣霊獣』

https://pie.co.jp/book/i/6117/

仕様：A5判（210×148mm）／ソフトカバー／392Pages（228Pages in Color ）

定価：本体3,900円+税

ISBN：978-4-7562-6117-5 Ｃ0071

発売日：2026年3月19日

発行元：パイ インターナショナル

書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

フェイスブック：https://www.facebook.com/pieinternational

X：https://twitter.com/PIE_BOOKS

インスタグラム：https://www.instagram.com/pie_international/