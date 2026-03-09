COS、新作バッグ「MONUMENT TOTE」を発表

COS画像提供：COS

COSは、新作バッグ「MONUMENT TOTE」を発表します。

建築的なフォルムと上質な素材使いが際立つ、モダンなクラシックを体現したトートバッグです。

ロンドンのアトリエでデザインされた本バッグは、豊かな表情と耐久性を兼ね備えたしなやかなイタリアンレザーを使用。ヴィンテージのドクターズバッグの細長いシルエットから着想を得たセミストラクチャードなフォルムは、プロポーションと構造への緻密なこだわりによって生み出されています。ウィング状のサイドが横長のイーストウエストシルエットを生み出し、ミッドセンチュリー建築を思わせる要素をさりげなく取り入れました。バッグ全体に配されたサンケンジップクロージャーが、クリーンでコンテンポラリーな印象を与えています。

快適な使い心地を追求し、ショルダー丈のハンドルは腕の下に自然に収まる設計に。ミニマルなハードウェアがタイムレスなスタイルと丁寧なクラフツマンシップを引き立てます。内側には控えめなジップポケットとスリムなレザーのジッププルを備え、実用性にも配慮しています。

モダンワードローブをさらに進化させる本バッグは、素材表面のテクスチャーを探求することで、奥行きと立体感を表現。マホガニーとブラウンのリザードエフェクトレザーの2色で展開し、3月よりCOS店舗および公式オンラインストアにて発売中です。

画像はこちら(https://www.dropbox.com/scl/fo/yglo1by9qkfhyvg89qe9v/ALsYhkk5-tHk3pypK3GItPU?rlkey=jrqn2dz518ygtj8yc6nv7ftbl&st=n8h1tz1j&dl=0)よりご覧いただけます。

【COSについて】

ロンドン発のファッションブランドCOSは、現代文化から着想を得た、長く愛用できるアイコニックなワードローブと洗練されたエッセンシャルアイテムで知られています。品質へのこだわりのもと、ビスポーク的なデザインアプローチを採用し、機能性とタイムレスなスタイルを融合させた独自のコレクションを生み出しています。

