神奈川・東京エリアに展開するプリモ動物病院グループ「第15回インターペット」 へ7回目の出展

株式会社JPR2025年出展ブース

神奈川・東京エリアで11院を展開するプリモ動物病院グループ（運営会社：株式会社JPR／本社：東京都町田市、代表取締役社長：生田目康道）は、2026年4月2日（木）から4月5日（日）の4日間、東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のペットイベント「第15回 インターペット ～人とペットの豊かな暮らしフェア～」に出展いたします。※4月2日（木）はビジネス向け来場者限定日

2019年以降、今回で7回目の出展となる今年は、〈見て、知って、動物病院を体験する。『プリモ博物館』〉をテーマに設定。

獣医師になるまでの道のりや仕事内容、職域の紹介をはじめ、手術室や診察室をイメージした空間で、【縫合体験】【展示】【セミナー】を展開。獣医師の仕事や「もしも」の時に役立つ知識など、楽しみながら学べる体験型コンテンツをご用意しています。

動物が人間のパートナーとして生活しやすい世の中を目指す「Quality of Animal Life＝QAL」をグループビジョンに掲げる私たちプリモ動物病院グループは、本展示を通して、地域の皆さまが安心して暮らせる街づくりへの貢献とともに、未来の獣医師育成にも引き続き取り組んでまいります。

【インターペット公式HP】

https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

【プリモ動物病院グループ小間位置】

東京ビッグサイト 東7ホール Dog Fashion & Beauty Week E7-E045

■ブース実施企画

- 博物館展示 ：4/2（木）～ 4/5（日）

獣医師の割合や職域、動物病院の数など、獣医師という職業についての解説から、手術で使用する器具の展示、手術室・診察室をイメージした空間まで、普段は見ることのできない“動物病院の中身”を楽しくご紹介します。

- 縫合手術体験 ：4/3（金）～4/5（日）

動物の命を守る「技術」を学ぼう ！

獣医師の外科治療に欠かせない「縫合」を体験できる、特別なお仕事体験。 器具の使い方や縫合のコツを学びながら、獣医師の仕事を体感できます。

【実施概要】

・1回定員3名／30分

・参加費：無料（当日予約制・受付にて予約）

・対 象：小学3年生から大人の方まで

【実施日時】

4月3日（金）10:10～16:30（8回開催）

4月4日（土）10:10～16:30（8回開催）

4月5日（日）10:10～16:30（8回開催）

- 獣医師セミナー ：4/3（金）～4/5（日）

「もしも」の時に役立つ知識を、獣医療の視点で分かりやすくセミナー形式でお伝えします！

大切な家族を守るために、今できる備えを一緒に学びませんか。

【実施概要】

・参加費：無料（予約不要）

【実施日時】

4月3日（金）12：50～（15分） 「災害時に気を付ける病気」

4月4日（土）12：50～（15分） 「応急処置の方法」

4月5日（日）12：50～（15分） 「心臓マッサージ」

詳細はプリモ公式インスタグラムをcheck！

【公式】プリモ動物病院グループ ＠primoanimalhospital

■参加者特典

＜ 特典 １. ＞ プリモオリジナル「光るアクリルキーホルダー」

光るアクリルキーホルダー

昨年人気の「光るアクリルキーホルダー」が、今年はNEWデザインで登場！

スマホよりアンケート（所要時間2～3分程度）にお答えいただいた方に、もれなくプレゼントいたします。

お散歩バッグにつけると夜のお散歩に便利♪

＜ 特典 ２. ＞ プリモオリジナル「着せかえチャーム」

着せかえチャーム

プリモグループの公式インスタグラムをフォローしていただいた方に、もれなくプレゼントいたします。

ポーチや小物のワンポイントに。ペットの首輪にも♪

■イベント概要

［名 称］

第15回 Interpets（インターペット） ～人とペットの豊かな暮らしフェア～

［会 期］

2026年4月2日（木）- 4月5日（日）

※4月2日：ビジネス商談日（ペット同伴不可）

※4月3日～5日：一般公開（ペット同伴可）

［開催時間］

10:00 - 17:00（4月6日は16：30まで）

［会 場］

東京ビッグサイト（東京国際展示場） 東1-8ホール

りんかい線 「国際展示場」 駅下車 徒歩約7分

ゆりかもめ 「東京ビッグサイト」 駅下車 徒歩約3分

［主 催］

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

■会社概要

社 名： 株式会社JPR

本社住所： 東京都町田市森野1-24-13 ギャランフォトビル4F

設 立： 2003年6月

従業員数： 190名（2026年2月現在）

プリモ動物病院グループサイト：https://www.primo-ah.com

コーポレートサイト：https://www.jprpet.com/

【プリモ動物病院グループについて】

神奈川・東京エリアを中心に11病院を展開し、“近所のやさしい獣医さん”として総合診療を基本に、強みである「専門性」「チーム医療」「設備力」を活かした、質の高い獣医療とサービスの提供に取り組んでいます。

「身近でありながらも質の高い獣医療」の実現を目指し、各分野の専門性を活かした医療体制と、グループ病院間の連携によるチーム医療、充実した設備を通じて、一頭一頭に寄り添った診療を行っています。

また、「QAL＝Quality of Animal Life（動物の生活の質の向上）」をグループビジョンに掲げ、飼い主様が困ったときに最初に思い出していただける、地域で最も信頼される動物病院として、歩みを続けてまいります。

【プリモ動物病院グループ 病院一覧】

- プリモ動物病院 星が丘/QALどうぶつ医療センター- プリモ動物病院 上溝/腫瘍科・CTセンター- プリモ動物病院 相模原/外科・CTセンター- プリモ動物病院 古淵/歯科・内視鏡センター- プリモ動物病院 相模大野- プリモ動物病院 中央林間- プリモ動物病院 厚木第１- プリモ動物病院 厚木第２- 横浜戸塚プリモ動物病院- 町田森野プリモ動物病院- プリモ動物病院 練馬

＜当リリースに関するお問い合わせ＞

E-Mail：primo_interpets@jprpet.com