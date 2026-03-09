春を彩るサプライズ！『スプリングイースターギミックケーキ』 新登場

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ザ ストリングス 表参道（所在地：東京都港区北青山3-6-8、総支配人：宮田宏之）では、1階「ZelkovA Cake Boutique（ゼルコヴァ ケーキブティック）」にて、春の訪れを祝福する「イースター」をテーマにした、キュートなサプライズが溢れる華やかなケーキを、2026年4月１日（水）～4月12日（日）の期間限定で販売いたします。

ZelkovA Cake Boutique『スプリングイースターギミックケーキ』（イメージ）

春の訪れを祝う伝統的な祝祭「イースター」をテーマにした、キュートなサプライズケーキがテイクアウト限定で登場。春を楽しさをぎゅっと詰め込んだケーキとともに、心躍るひとときを過ごしてほしいという想いを込め、ケーキを切る瞬間に思わず笑顔になる“驚き”を仕掛けてご用意いたしました。

ケーキは、淡いピンクのクリームに春のお花をあしらった、やわらかく優しい印象に。カットすると中からイースターエッグのようなパステルカラーのドラジェが溢れ出し、フォトジェニックで楽しいひとときを演出いたします。中は、しっとりとした食感のバームクーヘンで、お子さまから大人まで楽しめる味わいです。

春のよろこびをケーキに詰め込み、大切な方と一緒に、この時期だけの特別なサプライズをお楽しみください。

■『スプリングイースターギミックケーキ』概要

【販売期間】2026年4月1日（水）～4月12日（日）

【販売場所】ZelkovA Cake Boutique（ゼルコヴァ ケーキブティック)／ザ ストリングス 表参道 1F

【営業時間】12:00～20:00

【料金】\5,200（直径12cm）※税込 ※テイクアウト限定

【お問合せ】03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/takeout/gimmick-cake.html

【ザ ストリングス 表参道 製菓長】高橋 祐二

幼い頃からものづくりが好きで、無限に広がるお菓子の世界に飛び込む。調理師専門学校を卒業後、ザ・キャピトルホテル 東急にて

5年間ベーカリーにてパン・製菓の基礎を学ぶ。その後、ザ・リッツ・カールトン東京ではジュニアスーシェフとして活躍。2017年5月 ザ ストリングス 表参道の製菓 料理長として就任し、季節や素材の味を活かすことはもとより、フォルムやシルエットにも重きを置き、器選びからこだわりをもって、誰もが楽しめるエンターテイメント性のあるスイーツの創作に取り組んでいる。

【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30～22:00

【電話番号】03-5778-4566（直通）

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/

【施設概要】ザ ストリングス 表参道

表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただけるデザイナーズチャペルと、ニューヨークと東京が融合した洗練された5つのバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える

2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/