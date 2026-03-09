アイダ設計、夜21時まで見学可能な「いつでも無人見学会」を開始

株式会社アイダ設計

この度、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）は、2023年より提供してきた無人内見システムをリニューアルし、夜21時まで見学可能な「いつでも無人見学会」を開始しました。見学可能時間を拡大するとともに、分譲住宅に加え、人気商品「999万円の家」のモデルハウスも対象に追加し、より利用しやすい見学サービスへと刷新しました。

■夜間見学に対応、利用機会を拡充

日中は仕事や家事で時間が取りづらい方でも利用できるよう、年中無休で朝9時から夜21時まで見学が可能です。仕事帰りにも立ち寄れる利便性に加え、日中とは異なる室内や外観の見え方、周辺環境の雰囲気など、夜間の住環境を実際に確認できることが特長です。営業担当者を介さず、自分たちのペースでじっくり見学できます。

※一部物件は実施時間が異なります。

「いつでも無人見学会」の詳細および予約は、下記HPページよりご確認ください。

https://bukken.aidagroup.co.jp/lp/mujinnaiken2/

■「999万円の家」モデルハウスも見学可能に

今回のリニューアルでは、分譲住宅に加え、「999万円の家」のモデルハウスも見学対象に追加しました。建物本体価格999万円（税込）で自由設計に対応する「999万円の家」は、物価高や建築費上昇が続く中、建て替えやコンパクト住宅を検討する層からの問い合わせが増えています。実際に空間を体感できることで、写真や動画では分からない住み心地をご確認いただけます。

【現在、無人見学会を導入している「999万円の家」モデルハウス】

・埼玉県川越市南大塚4丁目

・神奈川県平塚市四之宮3丁目

・愛知県江南市宮後町砂場東

今後も対象エリアおよびモデルハウスを順次拡大していく予定です。

■「いつでも無人見学会」概要

「いつでも無人見学会」は、WEB上で希望の見学日時を予約し、予約時間に直接現地を訪問。スマートフォンでスマートロックを開錠することで、非対面で内見ができるサービスです。アイダ設計担当が帯同しない非対面での内見だからこそ、お客様ご自身のペースで内見ができるほか、内見当日のお問い合わせ事項については、スマートフォン上にて「チャット」や「ビデオ通話」機能を用いることでリアルタイムにてご質問が可能です。

URL：https://bukken.aidagroup.co.jp/lp/mujinnaiken2/

予約画面イメージ

株式会社 アイダ設計

本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11

電 話： 050-3100-2611（代）

代 表 者： 代表取締役社長 會田 貞光

株 式： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)

創 立： 1981年1月6日

資 本 金： 1億円

従 業 員 数： 1,029人（2025年3月31日時点）

事 業 内 容： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.aidagroup.co.jp/