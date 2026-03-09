「ajew (エジュー)× MUVEIL (ミュベール) 」が初のコラボアイテム、スペシャルチャームを3月26日（木）より販売開始。
ajew (エジュー)×MUVEIL (ミュベール)
株式会社PARK CREATION (所在地：大阪府大阪市、代表取締役兼ajewデザイナー新井愛子）が展開するバック・スマホケースブランド「ajew(エジュー)」は海外でも人気を集める、MUVEILのミューズをかたどった「グランマチャーム」との初のコラボレーションアイテムの販売を2026年3月26日(木)よりajew公式オンラインストア、ルクア大阪 ajew / A SCENE ルクア大阪店にて販売いたします。
さらに今回は3月11日(水)から開催のajew新宿伊勢丹POPUPでの先行発売が決定。(数量限定)
今回が初となるMUVEILとのコラボレーションでは、ajewのシグネチャーアイテムとMUVEILのアイコンキャラクターである「グランマチャーム」を掛け合わせた、スペシャルチャームを展開。
●ajew(エジュー)×MUVEIL(ミュベール)collaboration charm
近年、ajewが展開するチャームアイテムが多くの反響をいただき、ファッションのアクセントとしてだけでなく持ち運ぶ事ができるアクセサリーとして楽しさを感じる存在へ。
そして本コラボレーションは両ブランドに共通する手作業による物づくりを大切にし、素材選びから縫製、仕上げに至るまで一切の妥協をなく取り組んできた、人に寄り添う温もりのあるプロダクトづくりから共鳴しコラボレーションが実現しました。
MUVEIL(ミュベール)の「グランマチャーム」は、リリー、ジャスミン、ローズ、そしてヴァイオレットの4人からなる自由の「女神」たちが登場します。
いつの時代も自分らしいおしゃれを楽しみ、年を重ねてきた女性たちを、
敬愛を込めて「グランマ」と呼び、毎シーズンのテーマごとにドレスアップして登場する彼女たちは、
MUVEILの永遠のミューズとされています。
彼女たちをかたどったチャーム「グランマチャーム」は、なにものにもとらわれない自由な魂、健やかな心身、豊かな叡智とユーモアの象徴として、MUVEILのメッセージを届け続けています。
そして、今回は両ブランドの世界観を融合させた特別なスペシャルグランマチャームを展開します。
手仕事ならではの質感やディテールを通じて、日常の豊かさとアレンジできる特別感をお届け。
●Lily(リリー)
ajewのシグネチャーアイテムの「cadena」をキュートにドッキング。\25,850(taxin)
・プロフィール
Age : 78
知的な考古学者。
世界中の博物館や美術館を巡っている。
苔やピラミッドの虜。本の虫。
クールだけど、仮装パーティに招待されれば
誰よりも気合を入れて参加する。
●Jasmine(ジャスミン)
・プロフィール
Age : 77
ミーハーで飽き性。お料理は苦手。
年下のボーイフレンドと交際中。
映画ノートを記録しているほど、映画が大好物。
往年の女優に甚く恋い焦がれている。
ブラックコーデにはクラシカルにきまる「PVCheart」をチョイス。
●Rose(ローズ)
お財布にも小物ケースにもなる「function wallet」ブルーは2026年のラッキーカラーの一つ。
・プロフィール
Age : 75
ご主人とも仲睦まじく、良妻賢母なローズ。
お料理上手で、家庭菜園もお手のもの。
オペラやミュージカルが大好きで、４人の中で一番の乙女。
●Violet(ヴァイオレット)
・プロフィール
Age : 86
最年長だけど、一番パワフル。
お酒大好き、テキーラに目がない。
服装は派手好き、目立つのが大好き。
海外で必ずWhat is that!?と聞かれるドレスハートは1日の気分を最高に高めてくれます。
ケースのファスナーや、細部のカメラ窓にまでクラフトマンシップが宿ります。
是非、この夏はグラスを持ってバカンスを楽しむ4人と、一緒におでかけを楽しんでみては。
\25,850(taxin)
●MUVEIL：GRANDMA CHARMについて
2010年にCRUISE COLLECTIONにて誕生したグランマチャーム。
毎シーズンのテーマごとにドレスアップして登場する彼女たちは、豊かな叡智とユーモアの象徴としてブランドのメッセージを届け続けている。
HP：MUVEIL Online Shop｜ミュベール公式オンラインショップ(https://www.muveil.com/)
●取り扱い店舗・詳細
【伊勢丹新宿店ajew POPUP会場】
場所：伊勢丹新宿店 1F ISETAN Seedプロモーション
販売日時：3月11日(水)10：00～3月17日(火)20:00迄
※無くなり次第終了
【ajew ONLINE STORE】
場所：https://ajew.jp/
販売日時：3月26日(木)18:00～
【ルクア大阪・ルクア1F】
場所：〒530-8217大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア1F ajew / A SCENE ルクア大阪店
販売日時：3月27日(金)10:30～