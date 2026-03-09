【イオン限定】新ブランド「Ｅｎａｂｌｅ（エネーブル）」から、家でも外でもちょうどよく心地よく過ごせる服を提案
イオンリテールは３月１０日（火）より、「イオン」「イオンスタイル」約９０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、新ブランド「Ｅｎａｂｌｅ（以下、エネーブル）」からスウェット素材のライフアクティブウェアを販売します。
近年は、スウェット素材を外出着として楽しむ方が増えるなど、「リラックスしながら外にも出られる服」が人気を集めています。こうしたなか、当社では新ブランド「エネーブル」から、家でも外でもちょうどよく心地よく過ごせる服を販売します。
「エネーブル」のコンセプトは「毎日のあらゆる瞬間が心地よくつながるように。しなやかに伸びて、やさしくフィットして、気持ちを自然に整えてくれる。スポーツでもファッションでもない、“ライフアクティブ”という新しい選択肢。ちょうど良い心地よさが、あなたの毎日を軽くする。」というものです。日常にすっと馴染むデザインと動きやすさを備え、リラックス時間からちょっとした外出や軽いアクティビティまで、毎日のさまざまなシーンに対応した商品を提案します。
これからも当社は、お客さまの心地よく快適な生活をサポートするアイテムの企画・開発を続けてまいります。
【販売概要】
発売日：２０２６年３月１０日（火）
販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約９０店舗※１）
ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」
https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400512007&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400512007&psc=5)
商品数：ジャケットやパンツなど、４０種類※２）
※商品は全てレディスサイズです。
【商品一例】
■ダンボールジップジャケット
もちっとした弾力とやわらかな手触りが特長のジップブルゾン。丸みのあるシルエットで、さまざまなボトムスと好相性です。
価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）
カラー：アイボリー・ウスアカ
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
■ダンボールテーパードパンツ
もちっとした弾力とやわらかな手触りが特長のテーパードパンツ。適度なハリ感を持たせるこ
とで、体のラインを拾いすぎず、きれいなシルエット。幅広いシーンで活躍します。
価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）
カラー：ウスチャ・クロ・ウスアカ
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
■ワッフルヘンリートップス
凹凸感のあるワッフル素材で、軽くてやわらかな着心地。ほどよい厚みで季節の変わり目にも使いやす
く、ヘンリーネックのボタンが、シンプルなデザインにさりげないアクセントを添えます。
価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）
カラー：アイボリー・ウスクロ
サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ
※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗です。店舗によって品揃えが異なる場合、また
取り扱いがない場合があります。
※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。
以上