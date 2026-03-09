【イオン限定】新ブランド「Ｅｎａｂｌｅ（エネーブル）」から、家でも外でもちょうどよく心地よく過ごせる服を提案

イオン株式会社



イオンリテールは３月１０日（火）より、「イオン」「イオンスタイル」約９０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、新ブランド「Ｅｎａｂｌｅ（以下、エネーブル）」からスウェット素材のライフアクティブウェアを販売します。

近年は、スウェット素材を外出着として楽しむ方が増えるなど、「リラックスしながら外にも出られる服」が人気を集めています。こうしたなか、当社では新ブランド「エネーブル」から、家でも外でもちょうどよく心地よく過ごせる服を販売します。

「エネーブル」のコンセプトは「毎日のあらゆる瞬間が心地よくつながるように。しなやかに伸びて、やさしくフィットして、気持ちを自然に整えてくれる。スポーツでもファッションでもない、“ライフアクティブ”という新しい選択肢。ちょうど良い心地よさが、あなたの毎日を軽くする。」というものです。日常にすっと馴染むデザインと動きやすさを備え、リラックス時間からちょっとした外出や軽いアクティビティまで、毎日のさまざまなシーンに対応した商品を提案します。

これからも当社は、お客さまの心地よく快適な生活をサポートするアイテムの企画・開発を続けてまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年３月１０日（火）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約９０店舗※１）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400512007&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400512007&psc=5)

商品数：ジャケットやパンツなど、４０種類※２）

※商品は全てレディスサイズです。

【商品一例】

■ダンボールジップジャケット

もちっとした弾力とやわらかな手触りが特長のジップブルゾン。丸みのあるシルエットで、さまざまなボトムスと好相性です。

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

カラー：アイボリー・ウスアカ

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ

■ダンボールテーパードパンツ

もちっとした弾力とやわらかな手触りが特長のテーパードパンツ。適度なハリ感を持たせるこ

とで、体のラインを拾いすぎず、きれいなシルエット。幅広いシーンで活躍します。

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

カラー：ウスチャ・クロ・ウスアカ

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ

■ワッフルヘンリートップス

凹凸感のあるワッフル素材で、軽くてやわらかな着心地。ほどよい厚みで季節の変わり目にも使いやす

く、ヘンリーネックのボタンが、シンプルなデザインにさりげないアクセントを添えます。

価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）

カラー：アイボリー・ウスクロ

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗です。店舗によって品揃えが異なる場合、また

取り扱いがない場合があります。

※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。

以上