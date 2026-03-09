【イオン限定】新ブランド「Ｅｎａｂｌｅ（エネーブル）」から、家でも外でもちょうどよく心地よく過ごせる服を提案

イオン株式会社


イオンリテールは３月１０日（火）より、「イオン」「イオンスタイル」約９０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、新ブランド「Ｅｎａｂｌｅ（以下、エネーブル）」からスウェット素材のライフアクティブウェアを販売します。




近年は、スウェット素材を外出着として楽しむ方が増えるなど、「リラックスしながら外にも出られる服」が人気を集めています。こうしたなか、当社では新ブランド「エネーブル」から、家でも外でもちょうどよく心地よく過ごせる服を販売します。



「エネーブル」のコンセプトは「毎日のあらゆる瞬間が心地よくつながるように。しなやかに伸びて、やさしくフィットして、気持ちを自然に整えてくれる。スポーツでもファッションでもない、“ライフアクティブ”という新しい選択肢。ちょうど良い心地よさが、あなたの毎日を軽くする。」というものです。日常にすっと馴染むデザインと動きやすさを備え、リラックス時間からちょっとした外出や軽いアクティビティまで、毎日のさまざまなシーンに対応した商品を提案します。



これからも当社は、お客さまの心地よく快適な生活をサポートするアイテムの企画・開発を続けてまいります。



【販売概要】


発売日：２０２６年３月１０日（火）


販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約９０店舗※１）


ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」


https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400512007&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400512007&psc=5)


商品数：ジャケットやパンツなど、４０種類※２）


※商品は全てレディスサイズです。



【商品一例】


■ダンボールジップジャケット


もちっとした弾力とやわらかな手触りが特長のジップブルゾン。丸みのあるシルエットで、さまざまなボトムスと好相性です。





価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）


カラー：アイボリー・ウスアカ


サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ



■ダンボールテーパードパンツ


もちっとした弾力とやわらかな手触りが特長のテーパードパンツ。適度なハリ感を持たせるこ


とで、体のラインを拾いすぎず、きれいなシルエット。幅広いシーンで活躍します。






価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）


カラー：ウスチャ・クロ・ウスアカ


サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ



■ワッフルヘンリートップス


凹凸感のあるワッフル素材で、軽くてやわらかな着心地。ほどよい厚みで季節の変わり目にも使いやす


く、ヘンリーネックのボタンが、シンプルなデザインにさりげないアクセントを添えます。





価格：本体２,９８０円（税込３,２７８円）


カラー：アイボリー・ウスクロ


サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ



※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の店舗です。店舗によって品揃えが異なる場合、また


取り扱いがない場合があります。


※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。



以上