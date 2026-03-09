【T.T彩たま】ノジマＴリーグ2025-2026シーズン プレーオフ進出決定！
3月8日(日)の試合結果により、T.T彩たまのプレーオフ進出(レギュラーシーズン3位)が決定いたしました。 3/21(土)のプレーオフセミファイナルからの戦いとなります。
引き続き、応援の程よろしくお願いします。
試合終了後、会場へ駆けつけたファンの皆さんと記念撮影。プレーオフ連覇を誓った。
■次回試合スケジュール
【セントラル】東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ
ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフセミファイナル
2026年
3月21日(土)18:00試合開始 vs レギュラーシーズン2位(金沢ポート)
■T.T彩たまについて
埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。
ミッション(使命・存在意義)
・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる
ビジョン(なりたい姿)
・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる
・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる
バリュー(大切にする価値観)
・純粋で美しい心
・感動の創造
・変革への挑戦
