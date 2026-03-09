【T.T彩たま】ノジマＴリーグ2025-2026シーズン プレーオフ進出決定！

T.T彩たま株式会社

3月8日(日)の試合結果により、T.T彩たまのプレーオフ進出(レギュラーシーズン3位)が決定いたしました。 3/21(土)のプレーオフセミファイナルからの戦いとなります。

引き続き、応援の程よろしくお願いします。

試合終了後、会場へ駆けつけたファンの皆さんと記念撮影。プレーオフ連覇を誓った。

■次回試合スケジュール

【セントラル】東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ

ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフセミファイナル

2026年

3月21日(土)18:00試合開始 vs レギュラーシーズン2位(金沢ポート)

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。

ミッション(使命・存在意義)

・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる

ビジョン(なりたい姿)

・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる

・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる

バリュー(大切にする価値観)

・純粋で美しい心

・感動の創造

・変革への挑戦

■運営会社概要

社名：T.T彩たま株式会社

本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

電話：048-814-1226

設立：2018年3月

代表者：代表取締役 須賀 宏司

URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/ttsaitama_jp

Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official

YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA

LINE：https://lin.ee/BGBs0Cd

TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official