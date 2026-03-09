【T.T彩たま】ノジマＴリーグ2025-2026シーズン プレーオフ進出決定！

T.T彩たま株式会社


3月8日(日)の試合結果により、T.T彩たまのプレーオフ進出(レギュラーシーズン3位)が決定いたしました。 3/21(土)のプレーオフセミファイナルからの戦いとなります。


引き続き、応援の程よろしくお願いします。





試合終了後、会場へ駆けつけたファンの皆さんと記念撮影。プレーオフ連覇を誓った。

■次回試合スケジュール


【セントラル】東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナ


ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフセミファイナル


2026年


3月21日(土)18:00試合開始　vs レギュラーシーズン2位(金沢ポート)



■T.T彩たまについて


埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入したプロ卓球チームです。


ミッション(使命・存在意義)


・社会に必要とされるかけがえのないチームであり、子どもたちのあこがれの存在となる


ビジョン(なりたい姿)


・常に卓球界をリードし、世界No.1の卓球クラブになる


・彩たまファミリーの輪を広げ、地域のシンボルになる


バリュー(大切にする価値観)


・純粋で美しい心


・感動の創造


・変革への挑戦



■運営会社概要


社名：T.T彩たま株式会社


本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F


練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4


電話：048-814-1226


設立：2018年3月


代表者：代表取締役 須賀 宏司


URL：https://tleague.jp/team/tt-saitama/


X(旧Twitter)：https://twitter.com/ttsaitama_jp


Instagram：https://www.instagram.com/ttsaitama_official


YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UC_azLGiD68f2sKiEN4emjhA


LINE：https://lin.ee/BGBs0Cd


TikTok:https://www.tiktok.com/@t.t_official