ラックス史上初サルフェートフリー※1シャンプーが誕生　ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア　ムラなく広がる新設計ノズルを採用、べたつかない独自処方の【ミスト型ヘアミルク】も新登場

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役 社長：エド・ブリオラ）が展開するトータルビューティーケアブランド「LUX（ラックス）」は、7大ダメージ※2を集中補修する「ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ」より、「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア」を2026年3月23日（月）から全国発売します。本製品は、ブランド初となるアミノ酸系洗浄成分※3配合のサルフェートフリーシャンプーを採用。またブランド史上初となるミスト型ヘアミルク「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー＆リペア ミルクミスト」も登場。新設計ノズルの採用により、濃密なヘアミルクをムラなく広げることを可能にしました。お天気ダメージ※4から髪を守りながら、シリコン無添加のココナッツオイル※5配合処方で、べたつきを防ぎながらも手軽に髪のうるおいをキープします。

【ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズについて】

ユニリーバが行った調査※6によると、30～40代女性の約2人に1人が髪のダメージに悩まされており、その中でも自分の髪ダメージの原因を完全に理解していないと回答した人は8割に上ることが明らかになりました。こうした悩みを解決するために、クリスタルシリーズは誕生。クリスタルシリーズは、日常生活の中でも特に受けやすい7大ダメージを一気にケアし、忙しい日々でも芯からツヤめく髪へ導くプレミアムラインとして開発され、約1/700※7極小クリスタルアミノ※8配合処方が髪の深層部まで浸透し、集中補修します。製品名にも表現されているように、まるで「クリスタル」のような芯からツヤめくなめらかな髪へと導く、特別なダメージケア体験へと誘います。これまでのクリスタル シリーズは、日常的に髪が受ける7大ダメージをマルチにケアしてくれる「ラックス スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア」と、特にカラーダメージへのケアに特化した「ラックス スーパーリッチクリスタル カラーケア＆リペア」の2バリアントを展開してきました。

【ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペアについて】

新製品の開発にあたり、ラックスは、髪のダメージの根本原因である「乾燥」に改めて着目しました。乾燥によりキューティクルが剥がれやすくなると、髪内部の重要な構成要素である水分・脂質・タンパク質が流出し、外部刺激によるダメージを招く一因となります。こうした「乾燥によるダメージスパイラル」を防ぎ、7大ダメージから髪を守るためには、“うるおい”をキープすることが大切です。そこで新開発の「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア」では、7つのダメージに合わせて、うるおいを補給・保護することで、乾燥によるダメージの連鎖を防ぎます。様々な髪のダメージでお困りの方の最適解として、さらに進化しています。

＜製品特長＞

ラックス史上初アミノ酸系洗浄成分配合のサルフェートフリーシャンプーで、髪のうるおいを守る

「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア」は、７大ダメージ補修を叶えるためのアミノ酸系洗浄成分配合のサルフェートフリーシャンプーを採用しました。優しく髪を洗いながら、現代人の髪を悩ませる7大ダメージにそれぞれ多角的にアプローチしていきます。今まで以上に、髪のうるおいを守りながら洗浄することを実現します。

【「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー＆リペア ミルクミスト」について】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86691/table/205_1_84795590d111a7370353ffdabd3d2d99.jpg?v=202603090251 ]

近年、ヘアケアに対する意識が高まる一方で、「うるおい」と「快適さ」の両立が課題となっています。ヘアオイルやヘアミルクは高い保湿力が評価される一方で「髪がベタついて重く感じる」といった声や、紫外線や湿気などの天候による髪ダメージに対して「特別なケアを毎日続けるのは手間がかかる」といった悩みも多く聞かれていました。上陸以来、長年日本人の髪質に向き合ってきたラックスは、こうした声に着目し、紫外線によるパサつきや湿気によるうねりなどのお天気ダメージなどから髪を守り、手軽に髪のうるおいをキープできるよう、ラックス史上初となるミスト型ヘアミルク「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー＆リペア ミルクミスト」を新たに開発しました。濃密なうるおいを与えながらもベタつかず、環境変化の多い忙しい日常の中でも簡単に取り入れられる新たなヘアケアの形を提案します。

＜製品特長＞

新設計ノズルを採用、片手で瞬時にケア。ムラのない均一なまとまり

髪全体にムラなく広げられる新設計ノズルを採用したことにより、濃密なヘアミルクが微細なミストとなって髪1本1本に均一に届き、ミルク特有の重さを感じさせない、軽やかで自然なまとまりを実現しました。片手で髪全体に素早く噴霧できるミストタイプで、外出前や日中の気になった瞬間に、手を煩わせることなく使用できます。

シリコン無添加×ココナッツオイル配合。べたつきを防ぎながら、お天気ダメージから守る

シリコン無添加でココナッツオイルを配合したミルクミストは、べたつきにくい新感覚テクスチャーに仕上がりました。さらに紫外線によるパサつきや湿気によるうねりなどのお天気ダメージから髪を守り、様々な気候に直面しても、広がりのない理想のヘアスタイルへ導きます。

【「ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー＆リペアヘアパック」について】

多忙な毎日の中でヘアケア時間が十分に取れず、蓄積していく髪ダメージに悩む声に応え、「ヘアパック」も登場します。

＜製品特長＞

7大蓄積ダメージを10秒※13集中補修

コンディショニング成分（高級アルコール）を高配合※14した処方で7大蓄積ダメージを集中補修します。高密着アミノ酸リッチ処方が髪の芯まで素早く浸透し、深刻な髪のダメージを補修。強くなめらかな髪へ導きます。

＜販売概要＞

店頭展開：3月23日（月）※全国のドラッグストアにて順次店頭展開開始予定

＜製品概要＞

【製品名】ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア ポンプ

【分 類】シャンプー／トリートメント

【内容量】各450g

【価 格】オープン価格

【製品名】ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー＆リペア ミルクミスト

【分 類】ミルクミスト

【内容量】90ml

【価 格】オープン価格

【製品名】ラックス スーパーリッチクリスタル モイスチャー&リペア ヘアパック

【分 類】ヘアパック

【内容量】180g

【価 格】オープン価格

【ラックス スーパーリッチクリスタル シリーズ】

【製品名】ラックス スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア ポンプ

【分 類】シャンプー／トリートメント

【内容量】各450g

【価 格】オープン価格

【製品名】ラックス スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア ヘアパック

【分 類】ヘアパック

【内容量】180g

【価 格】オープン価格

【製品名】ラックス スーパーリッチクリスタル マルチダメージリペア ヘアオイル

【分 類】ヘアオイル

【内容量】90ml

【価 格】オープン価格

【製品名】ラックス スーパーリッチクリスタル カラーケア＆リペア ポンプ

【分 類】シャンプー／トリートメント

【内容量】各450g

【価 格】オープン価格

【製品名】ラックス スーパーリッチクリスタル カラーケア＆リペア ヘアパック

【分 類】ヘアパック

【内容量】180g

【価 格】オープン価格

【製品名】ラックス スーパーリッチクリスタル カラーケア＆リペア ヘアオイル

【分 類】ヘアオイル

【内容量】90ml

【価 格】オープン価格

【ラックスについて】

ラックスは、1972年に化粧品石鹸として日本に上陸し、2026年はブランドの基幹製品である「ラックス スーパーリッチシャイン」が登場してから 37年を迎えます。日本上陸以降、日本人女性の髪の研究を重ね、移り変わるヘアケアニーズに応えながら、常に輝くツヤ髪へ導くヘアケア製品を提供してきました。多くの国や地域で販売され、日本でもヘアケア市場で8年連続、売上 No.１※15を達成しています。

※1：硫酸系界面活性剤無添加 、シャンプーにおいて

※2：UV, 熱, 乾燥, パーマ, ブリーチ, カラー, 摩擦によるダメージ

※3：ラウロイルグルタミン酸Na

※4：UV・乾燥によるパサつき、湿気によるうねり

※5：ヤシ油：補修・保湿成分

※6：ユニリーバ調べ 30-40代女性対象 2024年5月実施 髪悩み及びダメージ原因の理解度について

※7：キューティクルの厚さとクリスタルアミノの分子サイズの比較

※8：セリン(補修成分)

※9：アルギニン、アスパラギン酸、トレオニン、グルタミン酸、セリン、プロリン、グリシン、アラニン、シスチン、チロシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、リシン、バリン、イソロイシン、メチオニン、ロイシン：補修・保湿成分

※10：コラーゲンアミノ酸

※11： 糖脂質(保湿成分)

※12： アルガニアスピノサ核油(毛髪保護成分)

※13：なじませた後の目安の時間

※14：トリートメント比

※15：INTAGE SRI シャンプー・コンディショナー市場2017年1月～2024年12月金額、LUX スーパーリッチシャインシリーズの全シャンプー・コンディショナーの合計売上金額