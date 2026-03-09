ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、３月１０日（火）に「魚の日限定セール」を開催しています。

「魚の日限定セール」は毎月１０日に開催しているイベントで、対象商品をこの日１日限りの特別価格で販売しています。今月は、お得な海産物約120商品を販売します。

おすすめ商品は、南三陸の牡蠣と銀鮭を使用した「南三陸産 海の幸缶詰セット」や、特許製法で抜群の鮮度とブリ本来の旨味が味わえる「超冷薫ブリロインブロックカット」です。

おいしい海の幸をたくさんご用意しておりますので、おうちでのお楽しみや大切な方への贈り物に「ＪＡタウン」の「魚の日」でお得にお買い物をお楽しみいただけます。

「ＪＡタウン」の「魚の日限定セール」

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/esuisan10/

【対象商品（一部抜粋）】

・南三陸産 海の幸缶詰セット

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g2201-maruya-canned1-s/

南三陸の牡蠣と銀鮭を使用した、懐石料理の味わいの缶詰です。お刺身用銀鮭はふっくら身質で骨まで美味しい醤油煮に、牡蠣はもっちり食感のしぐれ煮にそれぞれ仕上げています。

・超冷薫ブリロインブロックカット（冷凍）

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g9104-982914/

特許製法「超冷薫」で魚の毛細血管まで血を取り除いた鮮度抜群のブリです。解凍後お刺身で食べることが可能です。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown