東北地区代表の２チームが決定！優勝はベガルタ仙台ジュニア！ 全農が各県の特産品で選手を後押し ～ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会IN東北～

ＪＡ全農が特別協賛している「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（主催：日刊スポーツホールディングス）の東北大会が、３月７日（土）～８日（日）に福島県相馬市の「相馬光陽サッカー場」で開催され、合計１２チーム約240人の小学生が出場しました。

この大会は、全国９ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会が開催され、「ＪＡ全農チビリンピック2026 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」に出場する合計１６チームが決まります。

２日間にわたり全２６試合が行われ、ベガルタ仙台ジュニア（宮城県）が優勝、ブラウブリッツ秋田（秋田県）が準優勝となりました。この２チームが５月３日から神奈川県横浜市で開催される決勝大会へ出場します。

優勝したベガルタ仙台ジュニア

決勝戦はベガルタ仙台ジュニアが勝利！

大会２日目の３月８日（日)に行われた決勝は、ベガルタ仙台ジュニアとブラウブリッツ秋田が対戦しました。第１ピリオドにベガルタ仙台が先制ゴール。その後は両者ともに譲らず、白熱した攻防が展開されましたが、ベガルタ仙台が追加点を決め、優勝を飾りました。

ベガルタ仙台ジュニア（黄ユニフォーム）とブラウブリッツ秋田（青ユニフォーム）

開催地の福島県をはじめとした各県の食材を贈呈

閉会式では、全農福島県本部 管理部長の佐藤利明が、入賞チームと全出場選手へ東北地区の６県（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県）のお米やジュースなどの国産農畜産物を贈呈し激励しました。全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちを「ニッポンの食」で応援します。

副賞贈呈

準優勝「ブラウブリッツ秋田」

３位「FC Grows」

４位「ヴェルディサッカースクール岩手」

大会結果

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「ＪＡ全農チビリンピック」で、試合の模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー 開催記念キャンペーン

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：開催エリアの食材を抽選でプレゼント

＜全農広報部 スポーツ応援 公式Ｘアカウント＞

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

出場選手への提供商品一覧

大会概要

（１）大会名称 ：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催 ：日刊スポーツホールディングス

（３）後 援 ：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管 ：各地区サッカー協会

（５）今後のスケジュール：以下のとおり

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports