建設・農業・鉱山・物流で活躍──2032年75.16億ドルへ拡大する世界テレハンドラー市場の成長機会
テレハンドラーは、伸縮アーム積載車、伸縮式運搬車、伸縮式フォークリフトとも呼ばれ、伸縮アームを備えた多機能装置である。前後・上下に伸縮可能なブームを搭載し、多種多様な作業を実施できる特徴がある。テレハンドラーはクレーンとフォークリフトの混合機械と見なされ、フォークリフトの荷役運搬機能とクレーンの高所作業機能を併せ持つ。パレットフォーク、バケット、グラップル、ウインチなどの各種アタッチメントを装着可能で、建設、農業、工業、鉱山・採石場、物流などの業界に広く活用され、荷役運搬、溝掘削、人員昇降、地下鉱山用ケージ作業などに用いられる。
トレンド：世界的テレハンドラー市場の安定的成長
LP Information調査チームの最新レポート「世界テレハンドラー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/577890/telehandlers）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが4.4%で、2032年までにグローバルテレハンドラー市場規模は75.16億米ドルに達すると予測されている。2026～2032 年の世界テレハンドラー市場は、グローバルなインフラ整備の推?、農業の機械化の深化、工業・物流業界の効率化需求の高まりを背景に、安定的な成長を維持する見込みである。2021 年から 2032 年にかけて市場規模は約 1.69 倍に拡大し、年平均成長率は順調な水準を保つ。特に新興市場での建設プロジェクトの増加、農業近代化の加速、物流業の拡大が、市場成長を牽引する主要要因となる。
要因分析
政策
世界的にインフラ投資の拡大、農業生産性向上の支援、産業効率化の促進に向けた政策が推進されており、関連業界でのテレハンドラーの導入が政策的に後押しされている。また、環境規制の強化により、低燃費・低排出型のテレハンドラーへの需要が増加し、市場の技術転換を促している。
技術
機械制御技術の進歩に伴い、テレハンドラーの操作性、安全性、耐久性が大幅に向上している。また、電動化技術の普及、IoT を活用した遠隔監視・メンテナンスシステムの導入、アタッチメントの多様化などにより、多様な作業シーンへの適応性が高まり、需要を増加させている。
市場
建設業のインフラ整備プロジェクト、農業の大規模化・機械化、工業生産ラインの荷役作業、物流業の倉庫運営など、下流市場の旺盛な需要が市場成長を支えている。供給側では、欧米、アジア太平洋地域が主要市場となっており、地域別の産業構造と経済成長が市場の動向に影響を与えている。
影響判断
長期的な市場見通しは安定的だが、世界経済の変動による投資抑制、原材料価格の変動、地域的な競争激化などの課題が存在する。企業間の競争は、製品性能、価格?争力、技術革新力、地域展開力を中心に展開され、これらの要因が市場シェアの獲得に重要な役割を果たす。また、顧客の多様な作業ニーズに応じたカスタマイズ製品の開発能力が、企業の競争優位性を決定する鍵となる。
図. テレハンドラー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343590/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343590/images/bodyimage2】
図. 世界のテレハンドラー市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が中程度で、トップ企業がリード
主要企業：市場集中度が中程度で、トップ企業がリード