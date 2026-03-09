Blocksky、オールインワンLLMOプラットフォーム「SEOAI」を発表。新指標「SEOAI Score」を導入
ChatGPT時代の新しいSEO、日本発LLMOプラットフォーム「SEOAI」誕生
東南アジア市場への展開も予定
Blocksky Inc.（本社：東京都）は、生成AI時代の検索最適化を実現するAI Visibility Platform 「SEOAI」 を発表しました。（特許出願済）
SEOAIは、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなどの生成AIが企業やサービスをどのように認識し、どの程度推薦しているかを分析・可視化するプラットフォームです。
同社は、AI検索における企業の可視性を測定する新しい指標 「SEOAI Score」 を開発しました。この指標を基盤に、AI検索最適化（LLMO：Large Language Model Optimization）を実現するプラットフォームとしてSEOAIを提供します。LLMOは、近年注目されている AIO（AI Optimization） やAI検索最適化の概念に対応し、企業がAIに正しく認識され、回答の中で推薦されるための新しいマーケティング手法です。
SEOAIは、AI検索時代の新しいSEOインフラとして、企業がAIに正しく認識され、ユーザーに発見されるためのマーケティング基盤を提供することを目的としています。
検索の主役は「検索エンジン」から「AI回答」へ
現在、検索の世界では大きな変化が起きています。
これまでユーザーはGoogleなどの検索エンジンにキーワードを入力し、複数のリンクを比較しながら情報を探していました。
しかし現在は、
・ChatGPT
・Google Gemini
・Perplexity
・Claude
などのAIアシスタントに直接質問し、AIが生成する回答をそのまま意思決定に利用するケースが急速に増えています。
調査会社Search Engine Landの調査によると、消費者の37％が従来の検索エンジンではなくAIツールから検索を開始していると報告されています。
このように、ユーザーの情報探索行動は「検索エンジン中心」から「AI回答中心」へと大きく変化しつつあります。
SEOAI Scoreとは
SEOAI Scoreは、AIシステムが企業を発見できるか、理解できるか、そして推薦できるかを判断するためのシグナルを分析します。これには、構造化データ、エンティティの一貫性、コンテンツのAI対応度、そしてAI検索意図（AIインテント）のカバレッジなどが含まれます。
SEOAI Scoreは、
・AI回答における企業の引用・言及状況
・AI回答内での推薦順位
・AIが認識している企業エンティティ情報
・構造化データの整備状況
・AI可読性
など複数の要素を分析し、企業のAI検索における可視性を数値化します。
これにより企業は、AI検索におけるブランドの発見性を定量的に把握することが可能になります。
SEOAIの主な機能
SEOAIはAI検索時代の企業の発見性を高めるため、以下の機能を提供します。
SEOAI Score
AI回答内での企業の認識・引用・推薦状況をスコア化
AI検索モニタリング
特定の質問に対してAIがどの企業をどの順番で紹介しているかを継続的に監視
AI最適化診断
AIが理解しやすいコンテンツ構造を分析し改善ポイントを提示
AI SEOページ生成
AI検索で引用されやすい形式のコンテンツページを生成
モバイル検索広告の黎明期を担ったメンバーとAI研究者が開発
SEOAIは、モバイル検索広告と
AI研究の専門家によるチームによって開発されました。
Blockskyのチームには、
・日本発のモバイルリスティング広告プロダクトの立ち上げに関わり、モバイル検索広告の黎明期を担ったメンバー
・当社CTOであり、北海道大学にて人工知能およびマルチエージェントシステム技術の研究に携わる川村教授
東南アジア市場への展開も予定
Blocksky Inc.（本社：東京都）は、生成AI時代の検索最適化を実現するAI Visibility Platform 「SEOAI」 を発表しました。（特許出願済）
SEOAIは、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなどの生成AIが企業やサービスをどのように認識し、どの程度推薦しているかを分析・可視化するプラットフォームです。
同社は、AI検索における企業の可視性を測定する新しい指標 「SEOAI Score」 を開発しました。この指標を基盤に、AI検索最適化（LLMO：Large Language Model Optimization）を実現するプラットフォームとしてSEOAIを提供します。LLMOは、近年注目されている AIO（AI Optimization） やAI検索最適化の概念に対応し、企業がAIに正しく認識され、回答の中で推薦されるための新しいマーケティング手法です。
SEOAIは、AI検索時代の新しいSEOインフラとして、企業がAIに正しく認識され、ユーザーに発見されるためのマーケティング基盤を提供することを目的としています。
検索の主役は「検索エンジン」から「AI回答」へ
現在、検索の世界では大きな変化が起きています。
これまでユーザーはGoogleなどの検索エンジンにキーワードを入力し、複数のリンクを比較しながら情報を探していました。
しかし現在は、
・ChatGPT
・Google Gemini
・Perplexity
・Claude
などのAIアシスタントに直接質問し、AIが生成する回答をそのまま意思決定に利用するケースが急速に増えています。
調査会社Search Engine Landの調査によると、消費者の37％が従来の検索エンジンではなくAIツールから検索を開始していると報告されています。
このように、ユーザーの情報探索行動は「検索エンジン中心」から「AI回答中心」へと大きく変化しつつあります。
SEOAI Scoreとは
SEOAI Scoreは、AIシステムが企業を発見できるか、理解できるか、そして推薦できるかを判断するためのシグナルを分析します。これには、構造化データ、エンティティの一貫性、コンテンツのAI対応度、そしてAI検索意図（AIインテント）のカバレッジなどが含まれます。
SEOAI Scoreは、
・AI回答における企業の引用・言及状況
・AI回答内での推薦順位
・AIが認識している企業エンティティ情報
・構造化データの整備状況
・AI可読性
など複数の要素を分析し、企業のAI検索における可視性を数値化します。
これにより企業は、AI検索におけるブランドの発見性を定量的に把握することが可能になります。
SEOAIの主な機能
SEOAIはAI検索時代の企業の発見性を高めるため、以下の機能を提供します。
SEOAI Score
AI回答内での企業の認識・引用・推薦状況をスコア化
AI検索モニタリング
特定の質問に対してAIがどの企業をどの順番で紹介しているかを継続的に監視
AI最適化診断
AIが理解しやすいコンテンツ構造を分析し改善ポイントを提示
AI SEOページ生成
AI検索で引用されやすい形式のコンテンツページを生成
モバイル検索広告の黎明期を担ったメンバーとAI研究者が開発
SEOAIは、モバイル検索広告と
AI研究の専門家によるチームによって開発されました。
Blockskyのチームには、
・日本発のモバイルリスティング広告プロダクトの立ち上げに関わり、モバイル検索広告の黎明期を担ったメンバー
・当社CTOであり、北海道大学にて人工知能およびマルチエージェントシステム技術の研究に携わる川村教授