油圧式マニピュレーター世界市場2026年、グローバル市場規模（標準型グリッピング、カスタム型グリッピング）・分析レポートを発表
2026年3月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「油圧式マニピュレーター世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、油圧式マニピュレーターグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートによると、世界の油圧式マニピュレーター市場規模は2024年に114百万ドルと評価されています。今後は安定的な成長が見込まれており、2031年には144百万ドル規模に達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.5％と見込まれています。
本調査では、米国の関税制度の現状と、それに対応する各国の政策調整についても分析しています。これらの政策要因が市場競争構造、地域経済の動向、そしてサプライチェーンの強靭性にどのような影響を与えるかを総合的に評価しています。
また本レポートは、世界の油圧式マニピュレーター市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細に調査しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場需要の変化要因や供給動向、競争環境の変化についても包括的に検討しています。
さらに、主要企業の企業概要、製品例、2025年時点における市場シェア推定値なども提示し、業界全体の競争構造を明確にしています。
________________________________________
レポートの主な特徴
本レポートでは、2020年から2031年までの期間を対象として、世界の油圧式マニピュレーター市場の規模および将来予測を提示しています。市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格の3つの指標で分析されています。
地域別および国別の市場分析も実施されており、各地域の消費額、販売数量、平均販売価格の推移と将来見通しが整理されています。
また、製品タイプ別および用途別の市場分析も行われており、標準グリッピングツールとカスタムグリッピングツールの需要動向、さらに自動車、製造、輸送・物流など各産業分野での利用状況が詳しく分析されています。
加えて、主要企業の市場シェアについても調査されており、2020年から2025年にかけての売上高、出荷数量、平均販売価格のデータを基に競争状況が示されています。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は、世界および主要国における油圧式マニピュレーター市場の総市場機会を明確にすることです。
また、今後の市場成長の可能性を評価し、各製品分野および用途市場における将来の成長見通しを予測しています。
さらに、市場競争に影響を与える要因を分析し、企業が市場戦略を策定する際に必要となる情報を提供することも重要な目的となっています。
________________________________________
主要企業
本レポートでは、油圧式マニピュレーター市場における主要企業として以下の企業を取り上げています。
Positech、Indeva、ATIS Srl、Movomech、Zasche Handling、Dalmec、ASE Systems、GCI、Givens Engineering、Ergonomic Partners、Unidex、Manibo、Ergoflex、Vinca、Automech Systems などです。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開状況、主要な事業動向などが整理されています。
