「明治おいしい牛乳」の紙パックを活用し、高齢者によって制作されたアップサイクル商品「MILK BAG」を販売

明治、うきはの宝、ACALIの３社協働 「明治おいしい牛乳」の紙パックを活用し、

高齢者によって手作業で制作されたアップサイクル商品 「MILK BAG」の販売を開始



牛乳のシェアトップメーカーとして、紙パックの素材の良さを生かした 新たな価値と高齢者の仕事を創出することで持続可能な社会の形成に貢献 ～2026年3月9日よりMakuakeにて数量限定販売～

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎、以下「明治」）、うきはの宝株式会社（代表取締役：大熊 充、以下「うきはの宝」）、株式会社 ACALI（代表取締役：松下 由香、以下「ACALI」）は、「明治おいしい牛乳（900ml）」の紙パックを活用し、牛乳パックアーティスト ミルクぱく子さん監修のもと、75歳以上の高齢者の手で作ったアップサイクル商品「MILK BAG」を2026年3月9日（月）から「Makuake（マクアケ）」にて販売を開始します。

「明治おいしい牛乳」紙パックの丈夫さや質感など、素材としての価値を訴求した商品の販売を通じて、資源としての重要性を啓発することにより、さらなる持続可能な社会の形成に貢献します。また、超高齢化社会において高齢者が制作に携わり、生きがいと収入を生み出すことで地域の高齢者の仕事創出にも貢献します。

「MILK BAG」価格：12,500円（税込13,750円）

■商品化の背景

サーキュラーエコノミーへの移行が世界的に求められるなか、紙製の容器包装のリサイクル推進が注目されています。日本での紙パックリサイクルは1984年に始められたものの、いまだ飲料用紙パックの回収率は約38.9%※1であり、1997年に本格化したペットボトルの回収率91.9%※2に大きく後れをとっています。

そこで当社は、牛乳パックを生かし、長く大切に使っていただける付加価値のある商品を生み出すことで、牛乳パックの資源としての価値を訴求したいという思いから、福岡県を拠点に「ばあちゃんビジネス」と呼ばれる高齢者の仕事創りを展開するうきはの宝、牛乳パックアーティスト ミルクぱく子さんのマネジメントを行うACALIと協働で、「MILK BAG」の制作・販売に至りました。

「MILK BAG」は、「明治おいしい牛乳」の紙パックの素材をそのまま生かし、ミルクぱく子さんがデザイン・監修のもと、うきはの宝の75歳以上の“ばあちゃん”たちの手で１点１点制作されます。

本商品の販売を通じて、サステナブルな価値を消費者と共有し、持続可能な社会の形成に貢献してまいります。

※1 全国牛乳容器環境協議会HPより

紙パック回収率 | [容環協] 全国牛乳容器環境協議会

※2 PETボトルリサイクル推進協議会HPより

Section8 リサイクル統計 | PETボトルQ&A | PETボトルリサイクル推進協議会

■商品概要

商品名：MILK BAG

価格：12,500円（税込13,750円）

販売数量：200個

販売開始日：2026年3月9日（月）17:00

販売方法：Makuakeにて販売

商品販売サイトURL：

https://www.makuake.com/project/ukihanotakara06/

※3月9日（月）17時公開予定

■3社の役割

明治：「明治おいしい牛乳」の紙パックをアップサイクルする施策提案

うきはの宝：75歳以上の“ばあちゃん”たちの知恵と技術を生かした商品の制作・販売

ACALI：牛乳パックアーティストのミルクぱく子さんによる商品のデザイン・監修

■今後の目標

「明治おいしい牛乳」の紙パックという資源を生かしたサステナブルな取り組みを、新たな価値としてより多くの消費者と共有することで、紙パックの資源としての重要性を啓発することにより、さらなる持続可能な社会の形成に貢献します。