近鉄では、２０２６年４月２５日（土）から４月２６日（日）にかけて、東花園車庫（大阪府東大阪市）で、車庫線内から電車の出庫・入庫や、留め置いている電車を眺めながらキャンプなどを楽しむことができる『きんてつ車庫キャンプ in 東花園車庫』を初めて開催します。

本イベントでは、キャンプだけではなく、車庫線内で電車の床下の機器や洗車を見学していただける他、電車の運転室で扉の「開閉」や、車内放送を行うことができる車掌体験も楽しんでいただくことができます。

宿泊は、車庫線内に留め置いた特急車両（６両編成）をご利用いただきます。１グループごとに１車両をご利用いただきますので、広々とした車内でお過ごしいただくことができます。

普段、立ち入ることができない車庫線内で、自然の中とは異なる新たなキャンプ体験をお楽しみいただければと考えています。

詳細は、以下のとおりです。





◆ツアー名：きんてつ車庫キャンプin東花園車庫

１．実 施 日 ２０２６年４月２５日（土）１５時００分頃から

４月２６日（日）９時００分頃まで

２．実施場所 東花園車庫（大阪府東大阪市吉田９丁目１番１号）

３．募集人数 ５組（１組 ２名～６名） 最少催行人員 ３組（６名）

※小学生を含むグループでお申し込みください。

※乳幼児の同伴・参加はできません。

４．旅行代金 １組 ５０，０００円（税込）

※旅行代金には、イベント費用および諸税を含みます。

※当イベントに食事は含みません。

※キャンプ用品・食材・飲み物などはお客さまでご準備ください。

※係員が同行します。（集合から解散まで）

５．スケジュール 【２０２６年４月２５日（土）】

１５時００分頃

東花園車庫集合（各自、公共交通機関や自家用車などでお越しください）

１７時３０分頃まで

検車体験 ・電車の床下見学

・電車の洗車体験を車内から見学

・車掌体験

２２時００分頃まで

夕食準備～夕食

※食材・飲料はお客さま各自でお持ち込みください。

※たき火および炭火は使用できません。

※カセットコンロやガスバーナーなどの軽微な火気類は、指定の場所のみでご使用いただけます。

※食事は近鉄が組み立てるパイプテント内でもお召し上がりいただけます。

各自で入浴・買い出し

※近隣の入浴施設・買い出し施設は係員がご案内します。

※入浴・買い出しが不要の方は特急電車（宿泊車両）のご利用時間を早めていただくことができます。

２２時００分頃から早朝まで

特急電車（１グループごとに１車両使用）にてご宿泊。

【４月２６日（日）】

７時００分頃～８時３０分頃

朝食・撤収作業

９時００分頃

作業終了後解散

６．お申込み ＷＥＢからのお申し込み

※近鉄ホームページ「おすすめのツアー」にて、３月１１日（水）１０時００分から受け付けを開始します。（https://www.kintetsu.co.jp/zigyou/ekicho/）

※定員になり次第、キャンセル待ちでの受け付けになります。

（以 上）