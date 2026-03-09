近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校（広島県東広島市）は、令和8年（2026年）3月16日（月）から20日（金・祝）までの5日間、中学3年生、高校1・2年生の希望者を対象とした「グローバルスタディーズプログラム（Global Studies Program）」を実施します。このプログラムでは、会話は原則すべて英語とし、ディスカッションやアクティビティを通して英語運用能力を高めるとともに、多様な文化や価値観、考え方に触れ、国際的な視野を身につけることをめざします。【本件のポイント】●5日間英語漬けの「グローバルスタディーズプログラム」を実施し、多言語・多文化の中で活躍できる人材を育成●英語や留学に興味のある生徒に加え、理系志望者や英語が苦手な生徒も参加できる文理融合型プログラム●生徒は、英語運用能力を高めるとともに、多様な文化や価値観、考え方に触れ、国際的な視野を身につける【本件の内容】近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校では、令和3年（2021年）からグローバル教育の一環として、株式会社アイエスエイ（東京都港区）が企画・運営する「グローバルスタディーズプログラム」を導入し、多言語・多文化の中で活躍できる人材の育成をめざしています。本プログラムは、英語や留学に興味のある生徒に限らず、理系志望者や英語が苦手な生徒からも参加を募り、文理融合型のプログラムとしてアクティブ・ラーニング形式で実施します。生徒6名に対し外国人大学生・大学院生1名が対応し、5日間の会話は原則すべて英語で行います。SDGsやダイバーシティなどさまざまなテーマをもとにディスカッションやグループ活動に取り組み、最終日には参加した生徒一人ひとりが、学んだことを2分間のプレゼンテーションにまとめ、英語で発表します。本プログラムを通して、生徒が英語運用能力を向上させ、多様な文化や価値観、考え方に触れ、国際的な視野を身につける機会とします。【開催概要】日程 ：令和8年（2026年）3月16日（月）～20日（金・祝）場所 ：近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校 （広島県東広島市高屋うめの辺2番、JR山陽本線「西高屋駅」から徒歩約20分）対象 ：中学3年生、高校1年生・2年生のうち希望者65人カリキュラム：図参照【株式会社アイエスエイ】所在地 ：東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川10F代表者 ：代表取締役 倉橋勝、倉橋力設立 ：昭和45年（1970年）9月26日事業内容：海外及び国内教育研修・留学、e-ラーニング、学校経営コンサルティング【関連リンク】附属広島高校・中学校東広島校https://hh.kindai.ac.jp/

https://newscast.jp/attachments/8bbz4WQkSMfOb2AdxSHd.pdf