全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）では毎週木・金曜日の26時より新旧の名作話題作をお届けする深夜アニメ枠「アニメ26」を放送しています。4月16日（木）からは「黒猫と魔女の教室」をお届けします。

ポンコツ魔女×黒猫先生の魔法学園ファンタジー、開幕!!

「週刊少年マガジン」で連載され、コミックス累計420万部を突破し、2018年にはTVアニメ化した大人気学園ラブコメ『寄宿学校のジュリエット』を手掛けた金田陽介の最新作。

1．「黒猫と魔女の教室」について

「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。秘密の師弟関係が結ばれた！！呪いを解く鍵は「×××」にキス!?

■キャストスピカ・ヴァルゴ役：本渡楓クロード・シリウス役：島粼信長アリア・アクエリアス役：和泉風花メロウ・パイシーズ役：鈴木みのりユゥ・アリーズ役：橘杏咲イオ・トーラス役：白石晴香カストル・ジェミニ役： 上村祐翔ポルックス・ジェミニ役：長谷川玲奈タルフ・キャンサー役：石毛翔弥レオ・レグルス役：ファイルーズあいアストレア・ライブラ役：大野智敬ハナ・サソリジョウ役：渡谷美帆キロン・サジタリアス・アラディア役：浦和希カペラ・カプリコーン役：櫻井みゆき■スタッフ原作：金田陽介（講談社「マガジンポケット」連載）監督：龍輪直征シリーズ構成：後藤みどりキャラクターデザイン：小野田貴之

2．放送スケジュール

2026年4月16日（木）スタート毎週木曜26時00分～26時30分

3．「アニメ26」とは

新旧の名作話題作をお届けする深夜アニメ枠「アニメ26」。TVアニメシリーズやTVスペシャル、OVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）、声優番組、ゲーム情報、時には短編映画も！今まで無料放送で見ることができなかった作品もラインナップ予定です。ぜひ、お楽しみに。https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/

4．掲載時のお願い

■コピーライト ©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会※作品紹介画像のSNSへの直接投稿は固くお断りいたします■作品紹介画像のトリミングは不可とします。■その他注意事項：宣伝について、視聴者向け作品紹介であれば凡そ問題ありませんが、例えばプラットフォーム／チャンネルが新規顧客獲得・契約を目的として実施する広告／営業ツール等内での当該作品の映像画像の使用は一切不可となっております。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。