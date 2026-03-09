北海道初、札幌市が傾聴AIを活用した悩み相談窓口の実証実験を始動

株式会社ZIAI

傾聴AIアルゴリズムを開発する株式会社ZIAI（所在地：東京都渋谷区 / 代表取締役：櫻井 昌佳）は、札幌市との連携のもと、孤独・孤立を感じている市民が24時間365日・匿名で利用できるAIチャット相談窓口「札幌市AIお悩み相談」の実証実験を2026年3月9日（月）より開始します。「SAPPORO CO-CREATION GATE(https://www4.city.sapporo.jp/scg/)」を通じた官民共創プロジェクトとして始動するもので、傾聴AIを活用した本取り組みは北海道初の事例となります。既存の相談窓口へのアクセスに心理的・時間的なハードルを感じていた方々、とりわけ若年層や40～50代の現役世代へのアプローチを強化し、悩みの深刻化を未然に防ぐことを目指します。

■背景・目的

内閣府が2024年に実施した「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」によると、孤独感が「しばしばある・常にある」、「時々ある」、「たまにある」と答えた人は国民全体の約4割に上ります。年代別に見ると、20～30代で孤独感が高い傾向が確認されており、「高齢者の問題」というイメージとは裏腹に、働き盛りの世代が深刻な孤立リスクを抱えています。こうした背景を受け、2024年には「孤独・孤立対策推進法」が施行。各自治体には地域の実情に応じた相談支援体制の整備が義務づけられました。

しかし、制度が整備されても「相談する」という行動にはいまだ高いハードルが存在します。各自治体やNPO法人が設ける相談窓口の認知・利用率は依然として低水準にとどまっており、その背景には大きく2つの障壁があります。

【障壁1】心理的ハードル

「見知らぬ人に悩みを話すのが怖い」「どうせ解決しない」「弱いと思われたくない」――こうした感情が、特に自己解決を優先しやすい40～50代の現役世代や、リアルよりもデジタルでのコミュニケーションに慣れた若年層を、既存の対面・電話相談から遠ざけています。

【障壁2】時間的ハードル

行政の相談窓口の多くは平日日中のみの対応です。フルタイムで働く現役世代にとって、「窓口が開いている時間に相談に行く」こと自体が現実的ではありません。

札幌市は北海道の人口の約3割が集中する国内有数の大都市です。内閣府調査によると、大都市ほど「近所付き合いがほとんどない」と感じる割合が高い傾向にあります。札幌市の地域福祉社会計画の中でも、近隣関係の希薄化や単身世帯の増加を背景に、社会から孤立する世帯や、8050問題やひきこもり、ダブルケアなど、既存の制度では支援が難しい世帯の増加が課題としてあげられています。

支援を必要としている人が相談に至らないまま孤立を深め、問題が深刻化してから初めて行政と接点を持つ―この「手遅れになってからつながる」構造を変えることが、孤独・孤立対策の本質的な課題です。当社では、この構造を変える「最もハードルの低い入り口」として傾聴AIを活用した相談支援を札幌市に提案しました。

■実証実験の概要

名称：札幌市AIお悩み相談

期間：2026年3月9日（月）～ 6月7日（日）

対象：札幌市民

費用：無料

利用方法：スマートフォン等からQRコード / URLにアクセス（24時間365日）

KPI：これまで支援機関に繋がっていない相談の数、ユーザー満足度

■「札幌市AIお悩み相談」3つの特徴

【特徴1】匿名・24時間――「今すぐ、気軽に」相談できる

スマートフォンさえあれば、名前や個人情報を明かすことなく、深夜・早朝を問わずいつでも相談が可能です。「誰かに知られたくない」「どこに相談すべかわからない」という不安を解消し、これまで相談を躊躇していた方が最初の一歩を踏み出せる環境を整えます。

【特徴2】傾聴・共感に特化したAI――「解決」より「寄り添い」

本窓口では即時に答えを出すのではなく、相談者の気持ちに寄り添い、話を丁寧に「聴く」ことに特化しています。感情の整理やネガティブな気持ちの軽減を促しながら、必要に応じて行政の専門相談窓口へスムーズに案内します。入力された情報はAIの学習には一切利用されず、プライバシーに配慮した設計です。

【特徴3】札幌市との連携で実現した「あなたに合った窓口」への案内

本実証にあたり、市内の相談窓口情報を悩みの主訴ごとに体系化したデータベースをAIに学習させております。AIは傾聴を通じて相談者の悩みの核心（主訴）を自然な対話の中で明確にし、その内容に応じた専門窓口を自動で案内します。「どこに相談すればいいかわからない」という迷いを解消することで、AIとの対話がそのまま、適切な専門支援への入り口になります。「聴いてもらって終わり」ではなく、リアルの支援体制へとシームレスにつなぐ設計です。

ZIAIは、テクノロジーによる新たな「傾聴体験」の創造に取り組むヘルスケアスタートアップです。自殺対策を目的とした非営利のAI研究機関として設立された後、そこで培われた「傾聴AIアルゴリズム」を社会実装すべく事業会社としてスピンアウトしました。

現代社会では、個人の悩みが複雑化・多様化し、メンタルヘルス懸念が増大しています。さらに、悩みを打ち明けられる居場所や話を聴いてもらえる存在が不足しており、一次予防ができないことで精神疾患や孤独・孤立、自傷・自殺などの社会課題が深刻化しています。

ZIAIは2030年までに、住んでいる場所や年齢、経済的状況に関わらず、誰もがいつでもどこでも悩みを相談できて、必要あればしかるべき情報や機関、専門家につながることができる社会を実現します。

