写真教室「ニコン カレッジ」 2026年4月～6月期の講座を公開

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、同社が運営する写真教室「ニコン カレッジ」の2026年4月～6月期の講座を公開しました。

URL：https://nij.nikon.com/nikoncollege/

「ニコン カレッジ」では、「カメラを買ったけれど、思い通りに撮れない」「憧れのクリエイターのような写真を撮ってみたい」「作品づくりにも挑戦してみたい」といった、写真に関するさまざまなお悩みや目的に寄り添った講座を3ヶ月ごとに更新し、全国7都市で開講しています。

4月～6月期には、桜や紫陽花、街スナップなど、春から初夏にかけての季節を感じられる講座を多数ご用意しています。さらにこの春より、動画や風景写真、SNSなど多彩な分野で活躍するクリエイター7名が、新たに「ニコン カレッジ」の講師として講座を担当します。新規講師それぞれの経験や感性を活かし、新鮮で魅力あふれる講座ラインナップを展開してまいります。

また、これまで通り幅広い年代の方にご参加いただける講座を基本としつつ、今回は新たに、同世代の受講生同士で気兼ねなく学びたいというお声にお応えし、「45歳以下」の方を対象とした講座をラインナップの一部に新設しました。カメラを始めて間もない初心者の方や、初めて「ニコン カレッジ」を受講する若い世代の方々も、講座の選択時に「45歳以下の方を対象とした講座」で絞り込むことで、同年代の受講者が多い環境のもと、気軽にご参加いただけます。

今後も、多様なニーズにお応えできるよう、講座のバリエーション拡充に努めてまいります。ご自身の目的やスタイルに合わせて最適な講座をお選びください。



4月～6月期 全講座URL：

https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseSearch?term=94&title=&status=1&status=2&status=3(https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseSearch?term=94&title=&status=1&status=2&status=3)

【4月～6月期講座の申込受付開始日】

・前半講座［開催初日が2026年5月24日（日）までの講座］：2026年3月10日（火）10:00 より申込受付開始

・後半講座［開催初日が2026年5月25日（月）以降の講座］：2026年4月20日（月）10:00 より申込受付開始



【4月～6月期講座よりピックアップ】

＜春から初夏の作品づくり＞

春から初夏は、桜やチューリップ、紫陽花など色鮮やかな花々に加え、新緑の風景や街スナップ、ポートレート、ホタルの光など、多彩な被写体との出会いが広がる“絶好の撮影シーズン”です。

「ニコン カレッジ」では、この季節ならではの魅力を存分に引き出すため、被写体に最適な設定や撮影テクニックを講師が丁寧に解説する、充実の講座ラインナップをご用意しています。初心者の方はもちろん、表現の幅を広げたい方にもおすすめの内容で、季節感あふれる作品づくりをしっかりとサポートします。

※画像はイメージです。

URL:https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseSearch?cond=236&title=&status=1&status=2&status=3(https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseSearch?cond=236&title=&status=1&status=2&status=3)



＜新規講師による講座＞

4月～6月期は、東京校で5名、名古屋校で1名、大阪校で1名、計7名の新規講師が「ニコン カレッジ」の講座を新たに担当します。少人数制のワークショップ形式で気軽に参加できる「1日体験クラス」では、色表現の魅力を体感できる講座をはじめ、テーブルフォトや季節の花々、動画撮影など、多彩なテーマの講座を開講します。

さらに、象徴的なお城と月、工場夜景など、テーマ性のある被写体を本格的に撮影する「実践クラス」もラインナップ。初心者の方からステップアップを目指す方まで、それぞれの目的に合わせて学べる充実した内容となっています。

※画像はイメージです。

URL:https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseSearch?cond=235&title=&status=1&status=2&status=3(https://nij.nikon.com/learn/nikoncollege/detail/CourseSearch?cond=235&title=&status=1&status=2&status=3)



【新規講師のご紹介】（五十音順。敬称略）



甘夏 蜜柑（あまなつ みかん） 東京校

1997年生まれ、東京外国語大学言語文化学部卒業。2018年にフォトグラファーとしてSNSでの発信を開始。活動を続ける中で写ることの楽しさにも魅了され、現在は被写体兼フォトグラファーとして、撮る・撮られる双方の視点から表現を行っている。ポートレートを中心に、日常の一瞬や旅先の風景などを撮影。

温かみのある柔らかなトーンと、光を生かした表現を得意とする。

展示会の開催やフォトウォーク、撮影企画などを通して、写真を「撮ること」「写ること」の両面から向き合う場づくりも行っている。

Instagram：https://www.instagram.com/mickan_3/

X：https://x.com/mickan_3

井上 卓郎（いのうえ たくろう） 東京校

映像家・Happy Dayz Productions。北アルプスの麓、長野県松本市を拠点に、日本の山々や自然、そしてそこに暮らす人々を題材とした映像制作を行う。観光系自治体や企業、アウトドアメーカーのプロモーション映像をはじめ、博物館・ビジターセンター向けの展示映像コンテンツを数多く手がける。近年は、カラーグレーディングやHDR映像の制作にも力を入れている。ライフワークとして山岳映像作品「ワンダーマウンテンズ」シリーズの制作している。

Instagram：https://www.instagram.com/happydayz/

X：https://x.com/happydayz_taq

YouTube：https://www.youtube.com/@TaQ_Inoue



小園井 和生（おそのい かずき） 東京校

日本写真芸術専門学校 研究科卒。以後フリー。

生活の中の現実と非現実の境界線を探る作品「境界をなぞる」や、旅を通して出会う感情や人々に焦点を当てた作品に取り組んでいます。

2022/6 tokyo bright galley 創立メンバー。2017 Wonder Foto Awards 黃亞紀賞 (EACH MODERN 亞紀畫廊) 2023 日本広告写真家協会 APA awards 文部科学大臣賞

Webサイト：https://www.kazukiosonoi.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kazuki_01300/



小林 淳（こばやし あつし） 名古屋校

1982年岐阜生まれ。建築士として企業に勤める傍ら、2012年から風景や家族写真をメインとしたフリーランスフォトグラファーとして活動を開始。2023年に写真家としての活動に注力するため『株式会社オフィスK』を設立し、写真を活用した地方創生に関わる事業を展開。 地元民すら知らない絶景の掘り起こしと発信を得意とし、代表作「月と岐阜城」が世界的なムーブメントに。写真撮影にとどまらず、フォトイベントの企画運営やフォトツアー造成などの写真関連事業の実績多数。一級建築士

Webサイト：https://only-select.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/atsushi.k.photography/

X：https://x.com/atsushi_k_photo

小林 哲朗（こばやし てつろう） 大阪校

尼崎市出身在住。工場風景、市井の猫のいる風景、路地、廃墟、巨大建物など身近な異世界をテーマに撮影。写真展の他SNSでも毎日写真を発表している。また日本各地で講演や撮影講座、フォトコンの審査員をしている。写真集や撮影ガイドなど書籍は「おるねおるね あちらこちら猫さがし」をはじめ計10冊。あまがさき文化観光アドバイザー

Webサイト：https://www.kobateck.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kobateck/?hl=ja

X：https://x.com/kobateck



小春 ハルカ（こはる はるか） 東京校

1995年、群馬県出身の写真家。花と光を通して、日常にひそむときめきをやわらかな色彩と繊細な視点で描く。SNSを中心に作品を発信しながら、写真展の開催、企業タイアップ、観光撮影など幅広く活動。カメラメーカーでの登壇やニコン初心者向けワークショップの講師、新製品カタログ撮影も手がけるほか、共作写真集やカレンダーの出版など作品制作にも力を注いでいる。

Webサイト：https://harukakoharu.com/

Instagram：https://www.instagram.com/86ca86/

X：https://x.com/86ca86

丹子（たんこ） 東京校

趣味の被写体活動をきっかけにカメラに興味を持ち写真家、フォトグラファーとして活動をスタート。「尊い瞬間を拾い集めて」というテーマで日常にある、飾らない尊さに目を向けシャッターをきっている。撮った写真を組み合わせた「組写真」と、被写体のイメージにそっと寄り添う「文字入れ」でオリジナリティを生み出す。

Instagram：https://www.instagram.com/tanco_camera/

X：https://x.com/tanco_camera

■ニコン カレッジのクラスについて

1日3時間完結で気軽に参加できる「1日体験クラス」をはじめ、講義・撮影実習・講評会の一連のプロセスを通してしっかり学べる「基礎クラス」「実践クラス」「写真表現クラス」「作品創作クラス」、さらには受講後のアーカイブ配信で復習も可能な「オンラインクラス」を含め、目的やレベル、ライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

撮影実習では被写体にあわせて講師が厳選した貸出機材を用意する講座も多数あるため、ご購入前のお試し機会としてご活用いただくことも可能です。