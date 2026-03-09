富山県で40年近くの歴史がある医療法人真生会が「freee会計」を導入

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供する「freee会計」を、医療法人真生会 （所在地：富山県射水市、理事長：真鍋恭弘）が導入したことをお知らせします。

現在、freeeでは業種特化戦略を強化しており、各業界特有のニーズに応じたシステム開発およびサポート体制の構築を推進しています。このような戦略を強化している中、本日3月9日に、freeeでは医療法人会計基準に完全対応した会計パッケージ「freee for 医療」（※）の提供を開始しました。freeeでは今後もプロダクトの提供およびアップデートを通じ、バックオフィス業務を効率化することで、より本業に注力できる環境づくりを支援し、医療従事者の方々を含めてさまざまな業種のバックオフィス業務の支援を推進していきます。

（※）「freee for 医療」プレスリリース：https://corp.freee.co.jp/news/20260309freee_medicalcare.html

（※）「freee for 医療」プロダクトページ：https://www.freee.co.jp/lp2/medical-care/for-medical/

■経理業務を一元管理し、リアルタイム経営を可視化

これまで医療法人真生会の経理業務は経理経験の長い担当者1～2名が担っており、業務の属人化による継続性の懸念がありました。「freee会計」では、多様な経理業務と会計データが統合された環境で一元管理できる点が決め手となり、今回の導入に至りました。今後は、経理業務を単なる事務作業から「価値創造」へとシフトさせ、蓄積された数字をリアルタイムで可視化し、経営改善のアクションへつなげる体制を構築する支援をしていきます。

■医療法人真生会 法人事務局 事務部 部長 兼 人事課 課長 兼 経理課 課長濱名孝行氏よりコメント

少数の担当者のスキルに頼り切っていたこれまでの体制は、組織としての大きなリスクでした。freee会計の導入で、あらゆる会計データが統合・可視化されたことは、単なる効率化以上の安心感をもたらしてくれました。今後は、これまで「作業」に費やしていた時間を、数字の裏側にある経営課題を読み解く時間へと変えていきます。経理部門が法人経営の羅針盤となり、現場とともに価値を創出していく体制を、一歩ずつ築き上げていきたいです。

■医療法人真生会 法人概要

法人名：医療法人真生会

代表者：理事長 真鍋 恭弘

創立：1988年11月（※「真生会富山医院」として創立）

所在地：富山県射水市下若89-10

https://www.shinseikai.jp/

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

ホームページ：https://corp.freee.co.jp/

