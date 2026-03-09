インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ2) ではじめる　インテル新生活応援キャンペーン 3月14日(土)スタート！

インテル(R) Core(TM) プロセッサー イベント・キャンペーン事務局

ご好評いただいておりますデスクトップ PC 向けインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ2) 製品は、新たな P-core および E-core アーキテクチャーを採用し、前世代にくらべて大幅に消費電力を低減しつつ、クリエイティブ作業、ゲーム、オフィス性能までオールラウンドで高いパフォーマンスを実現します。

また、インテルとして初となる AI パフォーマンスのための新たな NPU を搭載したデスクトップ PC 向けの究極のプラットフォームです。

そのパフォーマンスをより多くの方に体験いただくため、対象のデスクトップ PC 向けインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ2) 製品を、期間中に対象店舗で購入すると、電動昇降デスクや話題の AI アートキャンバスなどが抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。

ぜひこの機会にデスクトップ PC 向けインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー (シリーズ2) 製品のパフォーマンスを体験ください。

キャンペーンは、期間中に対象店舗で対象製品をご購入いただくと添付されるシリアルカード記載のシリアルコードでご応募いただけます。

デスクトップ PC 向けインテル(R) Core(TM) Ultra 7 / 9 プロセッサー (シリーズ2) のご購入なら、シリアルカードを2枚プレゼント。

▼キャンペーン・サイト

https://core-square.jp/newlifecp/

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97780/table/23_1_70961bf9291163b5228b7f3c858b9108.jpg?v=202603090551 ]

・COFO Desk Premium(https://cofo.jp/products/cofo-desk-premium?variant=41102565408827)

1名様

・SwitchBot AIアートキャンバス [13.3インチ](https://www.switchbot.jp/products/switchbot-ai-art-frame)

1名様

・CORSAIR XENEON EDGE 14.5 インチ LCD タッチスクリーン [ブラック](https://www.corsair.com/jp/ja/p/monitors/cc-9011306-ww/xeneon-edge-14-5-lcd-touchscreen-cc-9011306-ww)

2名様

・Technics ワイヤレスステレオインサイドホン EAH-AZ100-S [シルバー](https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=EAH-AZ100-S)

3名様

・Logicool G G560 LIGHTSYNC RGB搭載2.1ゲーミングスピーカー(https://gaming.logicool.co.jp/ja-jp/shop/p/g560-rgb-gaming-speakers)

3名様

・デジタルギフト \1,000分

100名様

※ 画像はイメージです。

※ 景品は予告なく変更となることがあります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97780/table/23_2_7797f8d9089a42c1ce36b116148efef5.jpg?v=202603090551 ]

期間： 2026年3月14日(土) ～ 2026年4月19日(月)

応募期限： 2026年4月26日(日) 23:59

応募方法： 期間中に対象店舗で対象製品を新品でご購入いただくと、シリアルカードが添付されます。シリアルカードに記載のシリアルコードでキャンペーン・サイトよりご応募いただけます。

X で指定のハッシュタグをつけて購入製品の画像を投稿すると当選確率が2倍にアップします。

応募資格： 日本国内居住の満18歳以上の方

抽選と発表： 厳正なる抽選を行い、当選された方には2026年5月下旬からの景品発送をもって当選通知と代えさせていただきます。落選のご連絡はしておりませんのであらかじめご了承ください。

主催： 旭エレクトロニクス株式会社 / 岡谷エレクトロニクス株式会社 / テックウインド株式会社 / 菱洋エレクトロ株式会社

※18歳未満の方が応募された場合、親権者に同意いただいたものとさせていただきます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/97780/table/23_3_a4a10effd5d9923f9d8a74b38c4f27de.jpg?v=202603090551 ]

下記の対象製品を新品で単体購入、または搭載したデスクトップ PC (キャンペーン実施店舗指定) の新品購入が対象となります。

対象製品1つご購入につきシリアルカードを1枚。

「シリアルカード 2枚」対象製品は1つご購入につきシリアルカードを2枚お渡しいたします。

※掲載品以外も対象となる場合がございます。くわしくはキャンペーン・サイトをご確認ください。

※販売状況は各販売店へお問い合わせください。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/97780/table/23_4_7aaca5d169b0c435d9f22f90c41ba3fc.jpg?v=202603090551 ]

※ 社名50音順

※ 店舗によっては、対象製品を販売していない場合がありますので、購入前に必ず各店舗にご確認ください。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/97780/table/23_5_e1a4b892eda042621aff22c2811bd16e.jpg?v=202603090551 ]

▶ アプライド(https://shop.applied-net.co.jp/)

▶ Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/intel) ※インテル(R) Core(TM) Ultra 9 / 7 プロセッサーご購入の場合、1度の応募で2口のご応募となります。

▶ エディオン(https://my.edion.jp/shop/) ※店舗購入分がキャンペーン対象です。オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ @Sycom ((https://www.sycom.co.jp/)サイコム(https://www.sycom.co.jp/))(https://www.sycom.co.jp/)

▶ ジョーシン(https://store.joshin.co.jp/detail/1901/) 日本橋店 (J&P)(https://store.joshin.co.jp/detail/1901/) ※店舗購入分がキャンペーン対象です。オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ STORM(https://www.stormst.com/)

▶ 駿河屋(https://www.suruga-ya.jp/)

▶ ZOA(https://www.zoa.co.jp/store/) (ZOA / パソコンの館 / OAナガシマ)(https://www.zoa.co.jp/store/) ※店舗購入分がキャンペーン対象です。オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ ソフマップ(https://www.sofmap.com/)

▶ TSUKUMO(https://shop.tsukumo.co.jp/)

▶ ドスパラ(https://www.dospara.co.jp/) ※モール各店でのプロセッサー単体購入は対象外となります。

▶ パソコン工房(https://www.pc-koubou.jp/)

▶ パソコンSHOPアーク(https://www.ark-pc.co.jp/)

▶ パソコンショップSEVEN(https://pc-seven.co.jp/)

▶ PCワンズ(https://www.1-s.jp/)

▶ ビックカメラ(https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/index.jsp) ※店舗購入分がキャンペーン対象です。オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ FRONTIER(https://www.frontier-direct.jp/)

▶ マウスコンピューター(https://www.mouse-jp.co.jp/store/shop/shop.aspx) ※店舗購入分がキャンペーン対象です。オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

▶ ヨドバシカメラ(https://www.yodobashi.com/ec/store/list/) ※店舗購入分がキャンペーン対象です。オンラインショップはキャンペーン対象外となります。

※ 社名50音順

※ 店舗によっては、対象製品を販売していない場合がありますので、購入前に必ず各店舗にご確認ください。

Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。