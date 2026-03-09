学生応援【学割あり】4/30まで中古パソコン『新生活応援フェア』を開催。フェア対象商品は10%OFF、さらに店頭ご購入限定の『学割』が全商品を対象に5%OFF、最大15%OFFでお求め頂くチャンスです

株式会社バルテック

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックフィールドサービス（本社：東京都新宿区）が運営する中古パソコンの販売サイト「PCバル」（https://www.smaphodock24.jp/used/）では、3/9～4/30までの期間限定で、『新生活応援フェア』を開催します。

進学や就職等で新たにパソコンを必要とされる方のニーズが高まるこの時期、通勤通学に便利なモバイルノートPCを中心に約200台のフェア対象商品が10%OFFでお求めいただけます。

さらにPCバル各店店頭でのご成約限定企画『学割』も登場。新たなステージに進まれる学生の皆様のために、ご購入時に学生証等を店頭でご提示いただくと全商品を対象に5%OFFを適用、フェア

対象品ご購入の場合最大15%OFF。コスパで新生活を応援致します。

またフェア期間中、サプライズ企画として台数限定の特別価格商品が不定期にPCバルWEBSHOPに登場予定です。お買い得商品を見逃さないためにも公式サイトのチェックをお願い致します。

新生活応援フェア対象商品はこちら (https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?search_keyword=%E6%96%B0%E7%94%9F%E6%B4%BB26)

セール対象商品以外にも、PCバルの中古パソコンにはこんな特徴が。

■「PCバル」3つの安心

１．全台システム要件適合・約1,000台クラスのWindows11搭載PC

コスパ重視の第8世代からハイスペックの第12・第13世代まで、常時約800～1,000台クラスのWindows11搭載中古パソコンをご用意!

Windows11搭載中古ノートパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=25)

Windows11搭載中古デスクトップパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=24)

もちろんパソコン修理店が母体のPCバルならでは、取扱商品は仕入れ後にパソコン整備士の資格を持った店長とスタッフが、独自の検査基準・項目に基づき状態をチェック後入念に整備。長く使える・故障の少ない状態でお届けできるようメンテナンスした上で販売しています。安定性と体感速度に影響するコンポーネンツは、昨今のパーツ類値上がりの情勢の中でもSSD＋RAMメモリ8GB以上を標準構成※とし、プロが手掛けたリフレッシュPCとして高度化・高速化するパソコンの使用環境に対応しお客様満足度の向上を目指しています。

※一部標準構成外の商品もございます。

２．お客様に寄り添った情報掲載・商品説明

写真と説明だけで選ぶネットの商品でも安心してお選びいただけるよう、スペック情報だけでなく「動作には問題ないものの、細かなキズや使用感がある部分など…」といった状態も丁寧にご案内しています。

店頭展示品については、実物を確認しながらスタッフが直接ご案内し、疑問点をその場で解消できる環境を提供しています。

３．安心保証&充実サポート

購入時から最大6ヶ月間の保証※を付与。

パソコン修理専門店を10年以上全国に展開するPCバルならではの修理技術が可能にする手厚いサポートです。保証期間内中の修理ではお客様の費用負担は原則発生しません。保証期間終了後に発生した故障についても、症状や状態、ご予算に応じて、当社技術スタッフが最適な対応方法をご提案します。

※中古PCの保証適用条件はWEB保証書へのアクセスまたは(紙)保証書でご確認ください。

※商品により保証期間が異なります。詳しくは各商品ページをご確認ください。

◆会社概要

□株式会社バルテックフィールドサービス

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの施工、保守、修理

パソコン修理サービス店のフランチャイズ展開

URL：https://www.smaphodock24.jp/