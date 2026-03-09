電子レンジで焼き目がつく！食洗機対応「レンジグリル」シリーズ（2,490円～）で時短調理がかなう

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年3月上旬より、ニトリ店舗およびニトリネットにて発売を開始した、食洗機対応「レンジグリルシリーズ」（2,490円～）をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027013s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027013s/)

忙しい毎日のごはん作りでは、「できるだけ手早く済ませたい」「洗い物や掃除を少しでも減らしたい」と感じる場面が多くありませんか？中でも毎日の料理に欠かせない焼き料理は、火加減を見たり、油跳ねでコンロ周りが汚れたりと、調理以外の手間が増えやすい工程です。

そこでニトリでは、電子レンジで焼き料理が手軽に行える食洗機対応「レンジグリルシリーズ」を発売しました。電子レンジのマイクロ波を熱に変えてプレート自体が発熱し、直火のような調理ができます。

「レンジグリルシリーズ」は、肉料理、魚料理はもちろんパンのメニューなど手軽に作れるので、献立の幅を広げてくれます。例えば、ハンバーグは600Wで約5分、焼き魚は600Wで約4分、ホットサンドは600Wで約3分を目安に調理でき、忙しい時間帯にもピッタリです。

特に、両面に焼き目が付けられる「レンジで両面焼き目がつく レンジグリル」は、グリルチキンなどもひっくり返す手間なく、時短で美味しく焼くことが出来るためおすすめです。

また、焼き調理に加えて、炒める・蒸し・炊く・煮る・茹で・温め直しまで、幅広い調理に対応します。火を使わない電子レンジ調理だからこそ、見守りや火加減調整の負担を抑えやすくなっています。

形状は丸型や角型など全部で8種類をご用意しております。すべて食洗機対応のため、使ったあとのお手入れもスムーズです。電子レンジで調理が完結するので、コンロやグリル周りの油跳ね掃除を減らしたい方にもおすすめです。

この機会に、肉や魚のメイン料理から朝食にもぴったりなホットサンドまで、電子レンジで手軽にできる焼き料理をお楽しみください。

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】レンジで焼き目がつく レンジグリル(丸型)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】幅26×奥行22×高さ9.6cm

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027013s/

【商品名】レンジで焼き目がつく レンジグリル(角型)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】幅24×奥行21.5×高さ9.5cm

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027020s/

【商品名】レンジで作れるハーフホットサンドメーカー

【価格】2,490円

【サイズ（約）】幅16×奥行9×高さ5cm

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027044s/

【商品名】レンジで両面焼き目がつくレンジグリル

【価格】4,990円

【サイズ（約）】幅26.8×奥行22.4×高さ10.1cm

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027792s/

【商品名】レンジで焼き・蒸し調理ができる レンジグリル(深型)

【価格】3,490円

【サイズ（約）】幅26×奥行22×高さ9.6cm

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027037s/

【商品名】レンジで作れるホットサンドメーカー

【価格】3,490円

【サイズ（約）】幅18.5×奥行15×高さ5.5cm

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027051s/

【商品名】レンジで焼き目がつく レンジグリル(目玉焼き・角型セット)

【価格】3,490円

【サイズ（約）】幅26×奥行13×高さ9.5cm

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027068s/

【商品名】レンジで煮込めるレンジグリルポット

【価格】3,990円

【サイズ（約）】幅22×奥行15.5×高さ15cm

【カラー】ベージュ

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200027075s/

※電子レンジ使用専用。直火・グリル・IH調理器・オーブン・トースター使用不可。

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。