コブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』をイーサポートリンク株式会社に提供開始

ウィズデスク株式会社

ウィズデスク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 CEO：田口 湧都、以下、ウィズデスク）は、イーサポートリンク株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 CEO：堀内 信介、以下、イーサポートリンク）に、コブラウズソリューション『Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）』を提供開始いたしました。

■ Withdesk Browse 導入の概要

この度、イーサポートリンクは、ウィズデスクが提供する Withdesk Browse を導入することにより、システム上の操作方法にお困りのお客さまに対して、お客さまの利用デバイス（PC・スマートフォン・タブレット）を問わず、画面共有や遠隔操作を可能とするコブラウズサポートを提供できるようになります。なお、コブラウズサポートは、生鮮 MD システムの操作案内を中心に活用いたします。

今回の導入にあたっては、生鮮 MD システムを利用されるお客さまへのサポートにおいて、システムログイン後のページからも即座に画面共有を開始できるため、お客さまが操作にお困りのページから離れることなくスムーズにサポートへ移行でき、より充実した対応が可能になる点をご評価いただいております。また、お客さまが利用するデバイスを問わず、リアルタイムに画面共有を行うことができ、オペレーターによるスクロール操作の代行やマウスカーソルを用いた操作案内といった手厚いサポートを行うことにより、課題把握時間の短縮と課題解決率の向上を実現できるという評価のもと、Withdesk Browse の導入を決めていただきました。

今後も、ウィズデスクは、Withdesk を通じて、お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現するべく、更なるサービス開発に努めてまいります。

■ イーサポートリンクのコメント

生鮮 MD システムをご利用されるお客さまからのお問い合わせ対応において、迅速かつ正確なサポートの提供を実現するため、Withdesk Browseを導入いたしました。

本システムにより、お客さまがシステム上で操作にお困りの際、アプリのインストール不要で即座に画面共有が可能になるため、問題が発生したそのページからスムーズに当社のオペレーターによるサポートをお受けいただけます。これにより、従来の電話やメールでの説明よりも、より正確で充実した対応が実現でき、お客さまの課題解決時間の短縮に繋がると期待しております。

今後も、生鮮 MD システムをご利用いただくお客さまの利便性向上を第一に、より質の高いカスタマーサポートの提供に努めてまいります。

■ イーサポートリンクについて

＜会社概要＞

会社名：イーサポートリンク株式会社

所在地：東京都豊島区高田2-17-22

代表者：堀内 信介（ほりうち しんすけ）

ホームページ：https://www.e-supportlink.com/

■ Withdesk（ウィズデスク）とは

Withdesk は、Web 操作に関するお困りごとを解決することに特化したカスタマーサービスプラットフォームです。お客さまの課題を1秒でも早く解決に導き、顧客満足度を向上する「攻めのカスタマーサービス」を実現します。

■ Withdesk Browse（ウィズデスク ブラウズ）とは

Withdesk Browse は、コブラウズソリューションです。コブラウズソリューションとは、お客さまが閲覧する Web サイトの画面をリアルタイムに確認しながら、Web サイトへの遠隔操作を含むサポートを行うためのソリューションです。

＜会社概要＞

会社名：ウィズデスク株式会社

所在地：東京都品川区西五反田1-27-5 VORT五反田 11F

代表者：田口 湧都（たぐち ゆうと）

ホームページ：https://www.withdesk.com/