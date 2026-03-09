エクスプライス株式会社、XPRICE Qoo10店が「Qoo10 AWARDS 2025」にて最優秀賞（年間ベストショップ）を受賞

エクスプライス株式会社

エクスプライス株式会社（本社 東京都墨田区、代表取締役社長 清水 敏光）が運営するXPRICE Qoo10店は、2月10日公表の「Qoo10 AWARDS 2025」において最優秀賞（年間ベストショップ）を受賞しました。

日頃より多くのお客様にご愛顧をいただき、この度XPRICE Qoo10店では「Qoo10 AWARDS 2025」におきまして最優秀賞（年間ベストショップ）を受賞いたしました。

これからも「全てはお客様のために」をモットーに、お客様に喜ばれるサービスを常に進化させてまいります。

今後ともXPRICE Qoo10店をよろしくお願いいたします。

■ XPRICE Qoo10店

URL：https://www.qoo10.jp/shop/XPRICEQoo10

■「Qoo10 AWARDS 2025」とは

「Qoo10 AWARDS 2025」では、2025年度のお客様満足度や、売上などを指標に各部門において選出された、年間優秀ショップ・インフルエンサーを表彰させていただきます。

公表ページ：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=209752

■エクスプライス株式会社について

【Eコマース事業】

通販サイト「XPRICE」と「PREMOA」を運営し、家電を中心にアウトドア・スポーツ・ベビー用品・インテリアなど幅広い商品を取り扱っております。 また、自社サイトにとどまらず、楽天、ヤフー、Amazonなどにも出店しております。2016年より連続で複数のモールから表彰していただき、楽天市場では、2021年に約５万店の中から総合賞2位を獲得するなど、EC業界で評価を頂いております。

【プライベートブランド事業】

家電販売で培った経験を活かし、お客様から本当に必要とされるものを創るために生まれたジェネリック家電のプライベートブランドとして、液晶テレビ・冷蔵庫・洗濯機や各種生活家電における機能と価格のバランスを徹底追求した「MAXZEN（マクスゼン）」の企画開発・製造・販売を行っております。

【法人販売事業】

一般企業・官公庁・学校等の法人のお客様のビジネスニーズや課題に合わせて、専任の担当者が豊富な商品知識で、最適な商品をご提案しております。

■会社概要

会社名：エクスプライス株式会社 （英名：XPRICE Inc.）

URL ： https://corp.xprice.co.jp/

創業 ：2004年7月7日

代表者：代表取締役社長 清水 敏光

所在地：

本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F

船橋物流センター 千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階

船橋第二物流センター 千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階

資本金：1億円

事業内容：ECサイトの運営事業