エクスプライス株式会社、PREMOA楽天市場店が「楽天SHOP OF THE AREA 2025 関東・甲信越エリア賞」を受賞

エクスプライス株式会社

エクスプライス株式会社（本社 東京都墨田区、代表取締役社長 清水 敏光）が運営するPREMOA楽天市場店は、1月30日公表の「楽天SHOP OF THE AREA 2025」において関東・甲信越エリア賞を受賞しました。

日頃より多くのお客様にご愛顧をいただき、この度PREMOA楽天市場店では「楽天SHOP OF THE AREA 2025」におきまして関東・甲信越エリア賞を受賞いたしました。

当店では家電製品の販売だけでなく、楽天リフォーム認定店舗としてエアコン、ガスコンロ、給湯器などの設置サービスを実施し、たくさんの「お得・安心・便利」をお届けしてまいりました。

これからも「全てはお客様のために」をモットーに、お客様に喜ばれるサービスを常に進化させてまいります。

今後ともPREMOA楽天市場店をよろしくお願いいたします。

【1】PREMOA 楽天市場店

URL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/premoa/

【2】XPRICE 楽天市場店（姉妹店）

URL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/a-price/

【3】MAXZEN Direct 楽天市場店（姉妹店）

URL：https://www.rakuten.ne.jp/gold/maxzen/

■楽天ショップ・オブ・ジ・エリアとは

日本全国の楽天市場ショップの中から各エリアで特に著しい活躍をしたショップへ贈られる賞です。



公表ページ：https://event.rakuten.co.jp/soashop/

■エクスプライス株式会社について

【Eコマース事業】

通販サイト「XPRICE」と「PREMOA」を運営し、家電を中心にアウトドア・スポーツ・ベビー用品・インテリアなど幅広い商品を取り扱っております。 また、自社サイトにとどまらず、楽天、ヤフー、Amazonなどにも出店しております。2016年より連続で複数のモールから表彰していただき、楽天市場では、2021年に約５万店の中から総合賞2位を獲得するなど、EC業界で評価を頂いております。

【プライベートブランド事業】

家電販売で培った経験を活かし、お客様から本当に必要とされるものを創るために生まれたジェネリック家電のプライベートブランドとして、液晶テレビ・冷蔵庫・洗濯機や各種生活家電における機能と価格のバランスを徹底追求した「MAXZEN（マクスゼン）」の企画開発・製造・販売を行っております。

【法人販売事業】

一般企業・官公庁・学校等の法人のお客様のビジネスニーズや課題に合わせて、専任の担当者が豊富な商品知識で、最適な商品をご提案しております。

■会社概要

会社名：エクスプライス株式会社 （英名：XPRICE Inc.）

URL ： https://corp.xprice.co.jp/

創業 ：2004年7月7日

代表者：代表取締役社長 清水 敏光

所在地：

本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F

船橋物流センター 千葉県船橋市浜町2-4-7 MFLP船橋III1階

船橋第二物流センター 千葉県船橋市浜町2-6-25 MFLP船橋II 2階

資本金：1億円

事業内容：ECサイトの運営事業