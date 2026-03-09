ダイワボウ情報システム株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社（以下、DIS）は、Microsoftクラウドサービスの大規模ユーザー（エンタープライズ）向けライセンス契約のユーザー様を対象に、契約の見直しをサポートさせて頂く相談窓口を開設しました。日本マイクロソフト株式会社がマイクロソフト認定パートナー（以下LSP※1）経由で提供する大規模企業向けライセンス契約（以下 LSP契約）ユーザー様を主な対象に、エンドユーザー様にとっての最適解の選択をサポートいたします。

2025年11月、マイクロソフトの方針により、LSP契約における数量による価格レベル設定が廃止されました。これに伴い、既存契約の更新時にコストが上昇するケースが増え、多くのエンドユーザー様が契約の見直しを迫られています。

こうした状況に迅速に対応するため、この度DISでは「Microsoft エンタープライズ契約相談センター」を設立いたしました。

LSP 契約を継続すべきか、CSP へ切り替えるべきか。

当社DISはLSPも、CSPも提供可能なディストリビューターとして、エンドユーザー様からのご相談を受け、販売パートナー様と共に、最適な契約選択をご支援いたします。

■Microsoft エンタープライズ契約相談センターのご支援内容

１. エンドユーザー様の契約内容の確認、LSP/CSPでのコスト比較

２. 販売パートナー様のご紹介

３. 契約手続きに関するフォローアップ

■Microsoft エンタープライズ契約相談センター URL

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ms/ea2csp/index.html

※ページ内の「お問い合わせフォーム」からお問合せ可能です。

ダイワボウ情報システム株式会社について

DISはIT流通を支えるトップディストリビューターとして、国内外約1,500社に及ぶメーカー・サプライヤーから仕入れたIT関連商品を、国内約19,000社の販売パートナー様を通じて、全国各地のエンドユーザー様へお届けしております。全国約100の営業拠点を擁し地域に密着した営業体制を構築し、「顔の見えるディストリビューター」としてお客様の多様なご要望にお応えすることができます。

URL：http://www.pc-daiwabo.co.jp/(http://www.pc-daiwabo.co.jp/)

※1 LSPとは？

Licensing Solution Partner (LSP)(https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/LSP?msockid=11d43220841d63b137ba2457850b6294)

Enterprise Agreement (EA)、Enterprise Subscription Agreement (ESA)、Enrollment for Education Solutions (EES)、マイクロソフト製品/サービス契約 (MPSA)、Select Plus を提供できる認定パートナーです。DISは同認定を受けたLSPです。

CSP（Cloud Solution Provider）とは？

Microsoft 365 を中心としたクラウドサービスをお届けするライセンスプログラムです。主に中規模のエンドユーザー様を想定。近年は3年契約などLSP特有の契約形態にも対応。DISは、日本で11社認定を受けているCSP Indirect Providerです。（2026年3月時点）

インダイレクト プロバイダーを探す(https://partner.microsoft.com/ja-JP/partnership/cloud-solution-provider/find-a-distributor#!)

※要MSアカウントでのログイン

【本件に関する問い合わせ先】

ダイワボウ情報システム株式会社

Microsoft エンタープライズ契約相談センター 関口

E-mail：msent@pc-daiwabo.co.jp

※案件のご相談は、以下ページのお問合せフォームからお願いいたします。

https://www.idaten.ne.jp/portal/page/out/ms/ea2csp/index.html

【報道関係の方のお問い合わせ先】

ダイワボウ情報システム株式会社

経営戦略本部 経営企画部

コーポレートブランディング課 谷岡

TEL：06-4707-8065

E-mail：dis_web@pc-daiwabo.co.jp