SES業界の「待機＝赤字」が覆る？助成金でAI人材育成に変える新サービスが登場

SES業界には、長年にわたって解決されていない構造的な問題があります。「待機」です。

現場の契約が終了し、次の案件が決まるまでの空白期間。その間もエンジニアには給与が発生し続けますが、売上はゼロ。SES企業にとって待機は「純粋な赤字」であり、経営を圧迫する最大の要因のひとつとされてきました。

しかし今、この「待機」をむしろチャンスに変えようとする動きが出てきています。

AI駆動開発協会（AIDD）が開始したのは、SES企業の待機期間に特化したAI研修プログラムです。

待機中に発生していた「ただの人件費」が、助成金の対象となる「教育投資」へと性質を変えるのです。

サービスページ：https://aidd.jp/training/aidd/for-ses/

なぜ今、SES×AIなのか

いま、システム開発の現場ではAIツールの導入が急速に進んでいます。CursorやClaude Codeといったツールを使いこなせるエンジニアの需要は高まる一方で、SES企業からの供給は追いついていません。

つまり、待機中のエンジニアがAIスキルを身につければ、次の現場での契約単価が上がる可能性がある。企業としても、待機の赤字を減らしながら、自社人材の市場価値を引き上げられる。この「待機期間をAI教育に充てる」という発想が、SES経営における新しい選択肢として注目されています。

助成金の仕組み ── 待機の「赤字」が「補助対象」に変わる

本プログラムで活用するのは、厚生労働省の「人材開発支援助成金」です。研修費用の75%が助成されるだけでなく、研修中のエンジニアの賃金（時給760円×受講時間）も助成対象になります。

10時間の研修を1名が受講した場合のシミュレーションは以下の通りです。

研修費用：約100,000円 ／ 経費助成（75%）：▲75,000円 ／ 賃金助成（760円×10h）：▲7,600円 ／ 実質負担：約17,400円

※中小企業が「人への投資促進コース（高度デジタル人材訓練）」を活用した場合。企業規模や適用コースにより異なります。

何もしなければ給与だけが出ていく待機期間に、助成金という「戻り」が生まれる。この構造の転換が、本プログラムの核です。

SES最大の壁 ──「いつ待機になるか分からない」問題

SES企業が教育投資に踏み切れない理由のひとつに、「待機の発生タイミングが読めない」という問題があります。助成金には「研修開始の1ヶ月前までに計画届を提出する」というルールがあるため、突発的な待機には対応できないように見えます。

本プログラムでは、この壁を以下の運用で突破しています。

- 事前に「枠」だけ確保する ── 待機の可能性がある候補者で訓練計画届を提出。この時点で誰が受講するかは確定していなくてOK- 前日まで受講者を変更できる ── 実際に待機が確定した段階で、変更届を1枚出すだけでメンバーを差し替え可能- 待機初日から研修開始 ── 空白期間をゼロにして、待機＝研修の体制をつくる

急に現場が決まった場合のキャンセル料もかかりません。SES特有の不透明なスケジュールに完全対応した設計です。

研修で何を学ぶのか

研修では、現場で即戦力となるAI駆動開発のスキルを習得します。

- Cursor・Claude Code等のAIツール実践 ── 開発速度を劇的に向上させるAIエディタの操作と活用法- 開発全工程でのAI活用 ── 要件定義からコーディング、テストまで、すべてのフェーズでAIを使いこなす手法- セキュリティとAI利用規約 ── 現場でトラブルを起こさないためのルール策定

AI駆動開発協会について

AI駆動開発協会（AIDD）は、AI駆動開発の普及・教育・認定を行う専門団体です。

法人向け研修のほか、個人向けのCursor講座・Claude Code講座も展開しています。

サービスページ：https://aidd.jp/training/aidd/for-ses/

お問い合わせ：https://aidd.jp/contact/

