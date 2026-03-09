【共催ウェビナー今週開催】なぜ人気インフルエンサーを起用しても失敗するのか～「成果の差」を生むインフルエンサーマーケの鉄則

A Inc.

株式会社A（読み：エース、代表取締役CEO 中嶋泰、以下当社）は、独自のIP調査やファンデータを活用した企画を強みとするマーケティング支援を提供する株式会社エブリー（東京都港区、代表 吉田大成、以下エブリー社）と共催で【無料ウェビナー】「なぜ人気インフルエンサーを起用しても失敗するのか ―『成果の差』を生むインフルエンサーマーケの鉄則」 を3/11（水）12:00～13:00に開催することをお知らせします。

本ウェビナーでは、数多くの企業のSNSマーケティング支援を行ってきたエブリー「MOMENTH」の実践知と、インフルエンサーマーケティング分析ツール「Astream」によるデータ分析の知見を掛け合わせ、インフルエンサー施策の成果を左右する“選定と設計”の考え方を解説します。

ウェビナー概要

お申し込みはこちら :https://momenth.jp/seminar_260311?organizationId=2966

近年、企業のマーケティング施策としてインフルエンサーマーケティングの活用は一般化しています。一方で、

・人気インフルエンサーを起用したにもかかわらず売上につながらない

・再生数は出ているのに購買やブランドリフトに結びつかない

・成果の再現性が低く、次の施策に活かせない

といった課題に直面する企業も少なくありません。

同じインフルエンサーを起用しても成果に大きな差が生まれる背景には、“誰を選ぶか” だけでなく、“どのように設計するか” という戦略設計の違いが存在します。本ウェビナーでは、エブリー社が培ってきたSNSマーケティングの実践ノウハウと、当社のAstreamによるデータドリブンなインフルエンサー分析を組み合わせることで、「なぜインフルエンサー施策は失敗するのか」「成果の差はどこで生まれるのか」「成果を再現可能にする選定と設計とは何か」を、実際の事例をもとに構造的に解説します。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33706/table/169_1_3c11e9af43c4542eafccade745837588.jpg?v=202603090151 ]

こんな方におすすめ

- インフルエンサー施策を実施しているが成果が安定しない方- インフルエンサー選定の正解が分からず迷っている方- フォロワー数中心の選定基準に限界を感じている方- 成功事例を構造的に理解し、自社施策に応用したい方

アジェンダ

Session 1｜MOMENTH

なぜ“当たらない”のか？インフルエンサーマーケ失敗の構造

Session 2｜Astream

「感覚値」からの脱却--成果を分けるインフルエンサー選定の視点

Session 3｜MOMENTH × Astream

選定は結果をどう変えるのか？成功事例で分解する実践プロセス

Session 4｜質疑応答・ ウェビナー特典のご案内

※内容の詳細は変更となる場合もございますので、予めご了承ください。

登壇者

株式会社エブリー

MOMENTHカンパニー MOMENTHマーケティング事業部 副部長

前沢 力

株式会社グノシーで運用型広告事業のグロースを牽引。その後AnyMind社で多数のSNSアカウントをグロース。エブリーでは多くのCLのインフルエンサーマーケティングを成功させ、SNSマーケティング全般に圧倒的な強みを持つ。個人でのインフルエンサー活動も行い総フォロワー数7.3万人。

株式会社A

Astream事業部 事業部長

渡邊 尚樹

新卒で三菱UFJ銀行に入行後、法人営業として中堅・中小企業を担当。融資提案や財務アドバイザリーに従事。その後、A Inc.に参画。SNSマーケティングディレクターを経て、新規事業開発および代理店事業部の責任者を経験し、現在はAstream事業部を統括。

