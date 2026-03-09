旬のたけのこ×海老の春パスタと、レモン香るレアチーズデザート。カフェ ココノハの春限定メニューが3月12日(木)より登場

旬のたけのこを使用した春限定パスタに加え、爽やかなレモンとレアチーズを合わせた春デザートをご用意。
さらに店舗限定メニューとして、東京ソラマチ店では「ワッフル」、ピオレ姫路店では「パンケーキ」を展開いたします。
春らしい軽やかな味わいを楽しめる、今だけのラインナップです。





海老と焼きたけのこの磯香る豆乳クリームパスタ　明太とびっこ添え 　\1,550（税込）



香ばしく焼き上げ、出汁に漬け込んだ旬のたけのこと、ぷりっとした海老を合わせた


春限定のごちそうパスタ。


やさしいコクの豆乳クリームソースに、生のりのほのかな磯の香りが重なり、


軽やかで奥行きのある味わいに仕上げました。


明太子ととびっこの塩味と食感がアクセントになり、ひとくちごとに春の旨みを楽しめる一皿です。





【ココノハ　東京スカイツリータウン・ソラマチ店限定】


レアチーズとレモンのワッフル　\1,500円（税込）




外はさくっと、中はふんわり焼き上げたワッフルに、なめらかなレアチーズクリームと爽やかな


レモンを合わせました。


レモンの軽やかな酸味とはちみつのやさしい甘さ、バニラアイスのコクが重なり、


春らしいすっきりとした味わいに。


香ばしい生地の食感とともに楽しめる、ご褒美ワッフルです。





【ココノハ ピオレ 姫路店限定】


レアチーズとレモンのワッフル　\1,500円（税込）




ふんわり焼き上げたパンケーキに、なめらかなレアチーズクリームと爽やかなレモンを合わせた


春のご褒美。


レモンのやさしい酸味とはちみつの甘さが重なり、ひとくちごとに軽やかで心ほどける味わいに


仕上げました。


バニラアイスとともに、春の陽だまりのようなやさしいデザート時間をお楽しみいただけます。




　店舗情報



ココノハで、いつもの日常に、ちょっとしたご褒美を。気持ちのいい陽だまりを思わせるような、まったり空間でご提供するのは体に優しい「和パスタ」を中心に、ほっこり＆ときめくデザートやドリンク。季節の素材を大切にした、ナチュラルテイストがココノハの基本です。皆さんの毎日に、ちょっとしたシアワセを添えられればと気に入った洋服や雑貨、アート、音楽と出会った喜びにも似たウキウキ感やホッと癒されるようなほのぼの感をご用意して、お待ちしています。






【店名】ココノハ　東京スカイツリータウン・ソラマチ店　／　piole HIMEJI店
