スーパーホテル、空港手荷物当日配送「APEX24」導入開始。東京駅・銀座エリアで“手ぶら観光”を実現、訪日客の“スーツケース問題”を解決！

株式会社L.CRAS

株式会社L.CRAS（本社：東京都港区、代表取締役：西銘美香）が提供する当日手荷物配送サービス「APEX24」は、2026年2月より、スーパーホテルが運営する「スーパーホテルpremier東京駅八重洲中央口」および「スーパーホテルPremier銀座」の2店舗において、ホテルから空港へ手荷物を当日配送の提供を開始いたしました。

本サービスにより、宿泊客はホテルのフロントに手荷物を預けるだけで、羽田空港または成田空港で当日受け取ることができ、チェックアウト後もスーツケースを持たずに東京観光を楽しむことが可能になります。

■当日手荷物配送サービス「APEX24」とは

訪日外国人旅行者の増加に伴い、チェックアウト後の手荷物の持ち運びが観光の負担となるケースが増えています。特に大型スーツケースを持ったままの移動は、公共交通機関の混雑や観光体験の低下につながる課題として指摘されています。

東京駅や銀座エリアは観光・ショッピングの拠点であり、チェックアウト後も観光を楽しむ宿泊客が多いエリアです。こうした背景から、宿泊客が手荷物を気にせず移動できる環境づくりの一環として、当社サービスを導入いただきました。

■サービス内容

APEX24は、東京都内のホテルから空港（羽田・成田）へ当日中に手荷物を配送するサービスです。

■配送先空港(手荷物の受け取り場所)

・成田空港第1ターミナル北ウィング4F出発ロビー JALABCカウンター

・成田空港第2ターミナル3F出発ロビー JALABCカウンター

・羽田空港第3ターミナル3F出発ロビー JALABCカウンター

■利用方法

- オンラインで予約・決済- ホテルフロントに手荷物を預ける- 空港で当日受け取り

■APEX24の特徴

- 最短即日配送（都内最速水準/当日午後15時までにお届け）- 多言語対応(日本語・英語・中国語・韓国語)- ホテルオペレーションに合わせた柔軟な運用設計

これにより、チェックアウト後もスーツケースを持たずに東京観光やショッピングを楽しむことができます。



「APEX24」公式サイトはこちら：https://apex24.net/

スーパーホテルPremier銀座の実際のサービス案内設置写真

本サービスの導入にあたり、案内用チラシや専用手荷物タグなど、必要な資材はすべて当社より提供いたします。ホテル側で新たな設備や備品を準備する必要はなく、追加のオペレーション負担なくサービスを導入することが可能です。

また、本サービスはお客様ご自身で簡単に利用できるセルフ予約型の仕組みを採用しています。専用サイトまたはアプリから予約後、専用の手荷物タグに必要事項を記入して荷物に取り付け、ホテルフロントへお預けいただくだけで手続きが完了します。

■今後の展望

Less Luggage, More Time.

手荷物から解放し、ゲストにもホテルにも余白のある時間を



APEX24は、訪日旅行者や都市観光における「手荷物移動の課題」を解決するラストワンマイルインフラとして、ホテル・観光事業者との連携を拡大してまいります。訪日外国人旅行者や国内旅行者がより快適に移動できる「手ぶら観光」の環境づくりを推進してまいります。

また、ホテルと空港をつなぐ新しい旅行体験の提供を通じて、観光都市・東京の利便性向上にも貢献していきます。



▶︎都内ホテルの導入事例はこちらから

・【the b 銀座様】CS・ESを同時に向上。銀座のホテルが語る、海外ゲストに選ばれ続けるホテル運営の工夫(https://apex24.net/2026/01/04/the-b-ginza/)

・【ホテルインターゲート東京 京橋様】「一歩先のおもてなしへ」 “ノーと言わない接客”を支える、当日空港配送サービス導入事例(https://apex24.net/2026/02/05/intergate-kyobashi/)

会社概要

社名 ：株式会社L.CRAS

所在地 ：〒107-0051 東京都港区元赤坂１丁目２－７ 赤坂Kタワー4F

代表者 ：代表取締役 西銘 美香

設立 ：2023年10月17日

URL ：https://apex24.net/