葬儀業界初！Yahoo!知恵袋 企業公式アカウント「葬儀の口コミ公式サポート」開設のご案内

株式会社ディライト

株式会社ディライト（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 亮）は、2026年3月8日に、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤 剛）が提供する知識検索サービス「Yahoo!知恵袋」の企業公式アカウントの運用を開始しました。

葬儀業界における企業公式アカウントの運用は、業界初の試みです（2026年3月8日時点、Yahoo!知恵袋 企業公式アカウント一覧(https://chiebukuro.yahoo.co.jp/expert/enterprise.html)にて確認、自社調べ）。

【Yahoo!知恵袋 企業公式アカウント 葬儀の口コミ公式サポート】

URL：https://chiebukuro.yahoo.co.jp/user/1254546296

Yahoo!知恵袋 企業公式アカウント開設の背景

当社ディライトは、葬儀に関する情報の不透明さを解消し、消費者が安心して葬儀社を選べる環境づくりを目指して「葬儀の口コミ」を運営しています。

葬儀は、多くの方にとって突然訪れる出来事です。「いざという時に調べる時間がない」という現実のなか、事前に正確な情報を得ておくことが、後悔しない葬儀への第一歩となります。

Yahoo!知恵袋では日々、「葬儀費用の目安は？」「家族葬と一般葬の違いは？」「お布施の相場はいくら？」といった葬儀・終活に関する質問が数多く投稿されています。しかし、正確な情報が得にくく、回答の質にばらつきがあることも少なくありません。

ディライトが運営する「葬儀の口コミ」には、70,000件以上の口コミと30,000件以上の葬儀事例が蓄積されています。こうした知見を活かして質問に回答し、消費者に情報を届けることで、葬儀・終活に関する情報の透明化をさらに推進してまいります。

葬儀の口コミ公式サポートアカウント概要

１．サイト名・URL

「Yahoo!知恵袋 企業公式アカウント 葬儀の口コミ公式サポート」

URL：https://chiebukuro.yahoo.co.jp/user/1254546296

２．回答内容

- 葬儀・お葬式に関するお悩みやご質問- 終活（生前整理・遺言・お墓など）に関するお悩みやご質問

※知恵袋内の該当質問すべてに回答することをお約束するものではありません。

※Yahoo!知恵袋のご利用は、Yahoo!知恵袋の利用規約・ガイドラインをご確認ください。

３．担当部門

株式会社ディライト 葬儀の口コミ 運営チーム

URL：https://soogi.jp

葬儀の口コミとは？

「葬儀の口コミ」（https://soogi.jp）は、葬儀社選びという精神的にも時間的にも困難な問題を解消するために作られたウェブサイトです。

実際に葬儀をした方からの口コミ、詳しい葬儀社情報を提供しています。

「葬儀の口コミ」の主な特徴

会社概要

- 信頼できる口コミ：実際に葬儀を行った人からの口コミを掲載。投稿時に連絡先確認や証明書類の提出を求め、本物の利用者の声であることを確認しています。- 直接連絡：コールセンターなどを介さず、利用者が葬儀社と直接電話で話せます。- 完全無料：初期費用・月額費用は一切なく、見積もりや相談も全て無料。会員登録も不要で、必要な時に必要な情報を手軽に入手できます。- 豊富な情報：料金プラン、実際の葬儀事例、祭壇や式場の画像、施設情報などを一つのサイトで比較検討できます。- 24時間365日対応：全国どこでも、いつでも葬儀の相談・依頼ができます。早朝でも深夜でもいつでも相談可能です。

会社名 ：株式会社ディライト

設立 ：2007年10月1日

本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F

代表者 ：代表取締役 高橋 亮（Xアカウント：https://x.com/takaryo_delight）

資本金 ：50,000,000円（2023年1月31日現在）

URL ：https://delight.co.jp

サービス

- 『葬儀の口コミ』：https://soogi.jp- 『葬儀のウェブ担当』：https://sougi-webtan.com- 『お墓の口コミ』：https://oohaka.jp- 『お墓のウェブ担当』：https://www.sougi-webtan.com/lp-oohaka/- 『AI検索ラボ』：https://delight.co.jp/ai-search-lab/