滋賀県観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」スペシャルイベント 「奥伊吹冬の陣」を開催

滋賀県観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」スペシャルイベント

「奥伊吹冬の陣」を開催します。

滋賀県及び公益社団法人びわこビジターズビューローでは、令和７年11月から実施中の滋賀県の戦国関係の観光コンテンツに焦点を当てた観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」の更なる盛り上げを図るため、令和８年(2026年)３月28日(土)にグランスノー奥伊吹にてスペシャルイベント「奥伊吹冬の陣」を以下のとおり実施いたしますのでお知らせします。

開催の趣旨

本イベントは、現在展開中の観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」の認知拡大および新規顧客層の開拓を目的として実施するものです。同キャンペーンは本年12月末まで継続して展開しており、本事業はその中間期における重点的なプロモーション施策として位置付けています。

本県の戦国関連観光コンテンツは、これまで歴史ファンや中高年層を中心に高い支持を得てきましたが、若年層への浸透という点では、なお大きな可能性を有しています。そこで本イベントでは、来場者の多くを若年層が占めるグランスノー奥伊吹を会場とし、音楽や花火といったエンターテインメント性の高い要素と戦国の魅力を掛け合わせることで、これまで戦国観光との接点が必ずしも多くなかった層に対しても、自然な形で滋賀の歴史資源の価値を訴求します。

また、本イベントの開催を通じて、県北部地域への誘客促進を図ることも重要な目的の一つです。奥伊吹エリアは、豊かな自然環境とスケール感あるゲレンデを有する関西有数のウインタースポーツ拠点であり、若年層を中心に高い集客力を有しています。こうした立地特性を活かし、冬季観光の魅力を改めて発信するとともに、スキー・スノーボードなどのウインタースポーツの楽しさを広く訴求することで、県北部地域への継続的な来訪や滞在型観光の拡大につなげます。

さらに、歴史資源を単なる学習対象としてではなく、体験し、共感し、自ら発信したくなるコンテンツとして再提示することにより、若年層の関心喚起と将来的な周遊・再訪の動機形成を図ります。本イベントを契機として、戦国観光とウインターアクティビティの双方を組み合わせた新たな観光スタイルを提案し、キャンペーン後半に向けた一層の誘客拡大を目指してまいります。

戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖スペシャルイベント「奥伊吹冬の陣」の概要

日時：令和８年(2026年)３月28日(土)10時～18時30分

場所：グランスノー奥伊吹（滋賀県米原市甲津原1309）

主催：公益社団法人びわこビジターズビューロー / 滋賀県

協力：奥伊吹観光株式会社

料金：入場無料 ※スキー場内のリフトの利用等には別途リフト券の購入が必要です。

※駐車場は最大2,700台収容 料金1日1,000円～

※当イベントの観覧は無料。

イベントの主な内容

滋賀ふるさと観光大使西川貴教さんトークショー

戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖のアンバサダーでもある滋賀ふるさと観光大使西川貴教さんが当イベントに参戦。滋賀の戦国の魅力やふるさとへの想いを語っていただくスペシャルトークショーを開催します。西川さんは滋賀県出身として、これまでも音楽活動のみならず地域振興や文化発信に積極的に関わってこられました。本イベントでは、「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」のテーマに沿い、戦国武将ゆかりの地が数多く残る滋賀の歴史的価値や、その現代的な楽しみ方、若い世代への発信の可能性などについて幅広くトークを展開していただきます。

戦国「國友」花火

イベントのフィナーレとして、戦国時代に鉄砲の一大生産地として発展した国友村（現在の長浜市の一部）にゆかりのある花火師「國友銃砲火薬店」による花火の打上げを実施します。戦国の躍動感と奥伊吹の雄大な自然を背景に、大輪の花を咲かせる花火は、本イベントの象徴的演出として位置付けています。澄んだ空気の中で打ち上がる花火は、平地とは異なる迫力と臨場感を創出し、来場者に強い印象を残すことが期待されます。

お笑い芸人による爆笑ステージ

戦国ディスカバリーにちなんだスペシャルステージとして、ダンスパフォーマンスユニットの『エグスプロージョン』が登場！代表作の「本能寺の変」など、戦国時代を楽しく知ることのできるパフォーマンスを披露します。また、滋賀県住みます芸人『ノーサイン』も登場し、会場で笑いの渦を巻き起こします！

エグスプロージョン

スペシャルディスカウント「戦国セット」の限定提供

グランスノー奥伊吹にお越しいただいた皆様への物価高騰対策のひとつとして、カツカレーとソフトドリンクがついた、お得なセットを限定販売します。通常1,200円のところを、戦国にちなんで1,059円でご提供いたします。

さらに、当キャンペーンの企画で、滋賀県内の様々な店舗が参画している「戦国メシ」もイベント内でご体験いただくべく、大津市の「Cafe Restaurant Inti」にて提供されている「スペシャルティコーヒー秀長・秀吉」も先着300名様に無料提供を予定しております。

滑走デモンストレーション『奥伊吹大返し』

本能寺の変後、豊臣秀吉が中国地方から京都までの約230kmを10日足らずで駆け戻った、「中国大返し」にちなんで、おもてなし武将「クロベイ」さんと、元モーグル日本代表「伊藤三姉妹」がゲレンデを滑走するデモンストレーションを実施します。戦国武将とトップアスリートによるコラボをお楽しみください！伊藤三姉妹はトークショーにも登場！

※当日のゲレンデコンディションにより、内容を一部変更する可能性がございます。

※デモンストレーションの観覧にはリフト券の購入が必要になります。

※スキー・スノーボードを着用していない方は、リフトに乗車できません。

伊藤三姉妹

謎解きイベント『奥伊吹に眠る！？ 豊臣家の秘宝を探せ！』

会場内に隠された謎を解き明かしてゴールを目指していただく謎解きイベントを実施いたします。ゴールした方には、「Nintendo Switch2」とソフト「信長の野望・新生」のセットや近江牛ギフトが当たる抽選会への参加券をお渡しいたします。

また、先着300名様には、近江八幡市の「まけずの鍔本舗 万吾樓 (まんごろう)」にて販売されている和菓子「まけずの鍔」もプレゼントいたします。

ご当地キャラクター登場！！

会場には滋賀県ゆかりのご当地キャラクターなども登場し、イベントを盛り上げます。先月、滋賀県観光ＰＲキャラクター第１号に任命された「タボくん」もグランスノーに初登場！！

滋賀県観光ＰＲキャラクター

タボくん

イベントタイムスケジュール

滋賀県観光キャンペーン「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」について

「戦国ディスカバリー 滋賀・びわ湖」は、滋賀県と公益社団法人びわこビジターズビューローが実施する観光キャンペーンで、県内に数多く残る戦国時代の城郭・史跡や武将ゆかりの地を活用し、周遊観光を促進するものです。令和7年（2025年）11月から令和8年（2026年）12月まで実施され、イベントや周遊企画、情報発信等により滋賀の戦国の魅力を広く発信しています。

詳細 ➡ https://sengoku-discovery.biwako-visitors.jp/

------------------------------------------------------------------------

◎本プレスリリースの画像は報道目的での使用に限ります。