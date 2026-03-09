侍ジャパン準々決勝進出『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 侍ジャパン プレミアムフレーム切手セット』
祝！侍ジャパン準々決勝ラウンド進出！
舞台はマイアミ。いざ世界一へ！
『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 侍ジャパン プレミアムフレーム切手セット』
3月6日(金)より申込受付中！
※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品は「2026 ワールドベースボールクラシック」の写真に全て変更となります。
Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.
株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、2026年3月6日（金）より「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 侍ジャパン プレミアムフレーム切手セット」の予約申込の受付中です。
2026 ワールドベースボールクラシックが、東京プール（１次ラウンド）からついに開幕。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では大谷翔平選手の豪快な一発が侍ジャパンに火をつけ、打線が大爆発。韓国、オーストラリアとの激戦も制し、日本は見事、予選突破一番乗りを果たしました。世界中の強豪が激突する、世界最高峰の舞台。日本の野球の誇りを懸けた戦いは、舞台をフロリダ州マイアミへと移し、準々決勝以降もさらなる熱狂へと続きます。
本商品は、2026 ワールドベースボールクラシックにて活躍した選手、感動の名シーンをフレーム切手、ポストカード、プレミアムホルダーに収録。侍ジャパンの歴史的瞬間を永遠に刻む、野球ファン必携の記念商品です。
東京プールから始まった戦い、その緊張感と高揚感、そして世界へ挑む侍たちの覚悟を、フレーム切手セットという“記録に残るかたち”でファンの皆様にお届けします。フレーム切手セットは単なるコレクションアイテムではなく、その時代、その瞬間を未来へと伝える文化的記録でもあります。大会の記憶を手元に残す記念品として、そして日本野球史における一頁を刻むアイテムとしてお楽しみください。
商品イメージ
▲フレーム切手
[110円切手（シールタイプ） ×10枚]
▲プレミアムホルダー×１個
▲ポストカード縦型×12枚（計12種）
▲ ポストカード横型×12枚（計12種）
▲プレミアムホルダー 展開イメージ・表面
▲プレミアムホルダー 展開イメージ・中面
お申込みについて
■商品名 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 侍ジャパン プレミアムフレーム切手セット
■商品代金 1個7,700円(消費税込)＋別途送料
■商品内容
・フレーム切手〔110円切手(シールタイプ) 10枚〕×1シート
・プレミアムホルダー×1個
・ポストカード×24枚（縦型×12枚、横型×12枚）
■お申込み期間：2026年3月6日（金）～2026年3月31日（火）
Webは3月6日 正午スタート
■商品のお届け：2026年5月30日（土）から順次、2週間以内でお届け
※お申込み期間、商品代金、お申込み方法、別途送料、その他手数料につきましては
各販売サイトをご確認ください。
「エンスカイショップ」でのお申込みについて
販売者：株式会社エンスカイ
『エンスカイショップ』
https://sports.ensky.co.jp/wbc2026_stamp/
「WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL ONLINE STORE」でのお申込みについて
販売者：ファナティクス・ジャパン合同会社
『WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL ONLINE STORE』
https://www.fanatics.jp/ja/o-37
「郵便局」でのお申込みについて
販売者：株式会社郵便局物販サービス
・郵便局(簡易郵便局を除く)で備付けのタブレットと「郵便局のネットショップ」でお申込みいただけます。
「郵便局のネットショップ」は3月6日（金）正午より予約開始
https://www.shop.post.japanpost.jp/
「ローソンLoppi/HMV 」でのお申込みについて
販売者：ローソン店舗内に設置しているLoppi端末でお申込みいただけます。
「各種番号をお持ちの方」より、商品番号を入力し店内レジにて代金をお支払い下さい。
商品番号：AW16707788
・HMV&BOOKS onlineでお申込みいただけます。
https://www.hmv.co.jp/news/article/260226111/
「J SPORTS オンラインショップ」でのお申込みについて
販売者：株式会社ジェイ・スポーツ
『J SPORTS オンラインショップ』
https://store.jsports.co.jp/shop/g/gB260223001/
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。
