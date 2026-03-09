「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」初のフレーバー！ ヨーグルトと相性の良いフレーバーが登場 「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 白桃」 3月23日 新発売／全国（一部経路除く）

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味でご好評をいただいている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」より、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 白桃」を、3月23日より全国（一部経路除く）にて発売します。









本商品は、独自に開発したアイス専用のヨーグルトを混ぜ込んだ、なめらかで濃厚なコクが味わえるアイスを、やさしい甘さの白桃果汁ソースで包み込みました。ヨーグルトベースアイスは、当社独自のLB81乳酸菌※で発酵させることで、後味のすっきり感を実現しています。さらに低温でフリージングすることで、なめらかな食感を実現しました。「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」最大の特長である、ブルガリアヨーグルトらしいなめらかで爽やかな味わいと、白桃果汁ソースのとろけるような甘みが織りなす、絶妙な甘酸っぱいバランスをお楽しみいただけます。白桃味はヨーグルトとの相性が良いフレーバーで「明治ブルガリアヨーグルト」でも人気が高いフレーバーです。今般、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」初のフレーバーとして発売します。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※ ブルガリア菌2038株とサーモフィラス菌1131株を組み合わせた乳酸菌

キャンペーン概要

「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 白桃」発売を記念して、デジタルポイント「えらべるPay®」500円分が7 日間で毎日 10 名様に当たる「明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザート 白桃発売記念フォロー＆リポストキャンペーン」を実施します。

●キャンペーン期間

2026年3月23日 (月) 10：00～2026年3月29日 (日) 23：59

●応募方法

1.Xの「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」公式アカウント(https://x.com/meiji_BY_cp) をフォロー

2.本キャンペーンの投稿をリポスト

※アカウントを非公開にしている場合は抽選対象となりません。

※本キャンペーンの応募要項へ同意の上、ご応募ください。

●賞品

デジタルポイント「えらべるPay®」500 円分 7 日間×毎日 10 名様 計 70 名様

●抽選結果

本キャンペーンの抽選結果は、ご当選した方に公式アカウントからメッセージ機能にてご連絡いたしま

す。当選のダイレクトメッセージの送付は 2026 年3月下旬ごろを予定しています。

「えらべる Pay ® 」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトで、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。

「えらべる Pay ® 」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。