CAGR22.4%、2032年7.29億ドル市場へ──EV電池の高面積容量化を支えるHNBRバインダー材料の成長機会
リチウム電池バインダー用HNBR（Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber）とは、電極中の活物質と導電材を集電体へ強固に結着しつつ、充放電に伴う膨張収縮、粒子間せん断、温度変動、電解液環境に耐えるために設計された高耐久エラストマーバインダーである。水系・溶剤系いずれのプロセス設計にも組み込み得るが、要点は電極の微細クラック抑制、界面の粘弾性制御、電極密度とイオン輸送の両立にある。PVDF系の代替ではなく、厚膜化・高面積容量化、LFPや高ニッケル系での機械的安定性、急速充電時の応力集中を吸収する材料技術として位置付く。バインダーは少量でも性能と歩留まりを左右し、電池の寿命コストを支配する影の主役である。
CAGR22.4%、2032 年に 7.29 億ドルへ成長
LP Information調査チームの最新レポートである「世界リチウム電池バインダー用HNBR市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591399/hnbr-for-lithium-battery-binders）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが22.4%で、2032年までにグローバルリチウム電池バインダー用HNBR市場規模は7.29億米ドルに達すると予測されている。前半の伸びは、電動化の加速に対し、電極の高面積容量化と長寿命化が同時に求められ、材料が工程のボトルネックへ浮上した局面を映す。後半は、量産工程への実装が進むことで成長率は低下するが、母数が大きくなるため市場拡大の勢いはむしろ強まる構造である。産業的には、材料単価よりも、分散安定、塗工欠陥低減、電極割れ抑制といった製造KPI改善が購買判断を支配し、バインダーは研究テーマから経営テーマへ移行する。
図. リチウム電池バインダー用HNBR世界総市場規模
図. 世界のリチウム電池バインダー用HNBR市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
データが語るプレイヤー地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、リチウム電池バインダー用HNBRの世界的な主要製造業者には、ARLANXEO、Zeon、Zannan SciTechなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約98.0%の市場シェアを持っていた。この並びは、グローバル合成ゴム大手と、日本の高機能ポリマー、そして中国勢が同一市場で交差することを示す。北米・欧州では、電池セルの品質保証と工程安定が先行し、材料採用は長期評価と認定の積み上げで進むため、供給の継続性、グレード展開、技術サポートが優位性となる。日本は、材料起点で電極設計に踏み込む文化が強く、バインダーを単体供給ではなく、分散・塗工・乾燥まで含む最適化テーマとして提案できる企業が強い。中国は需要の厚みと量産立上げ速度が市場を押し上げ、グレードの標準化と供給能力、価格競争力が普及を加速する一方、車載・大型用途ほど品質トレーサビリティと安定供給が選定の決め手になる。企業別には、ARLANXEOとZeonが高信頼の供給体制とグレード設計力で上流の採用を取りに行き、中国勢はスケールと現地対応力で裾野を広げやすい。
電池利益の再現性を買う装置
バインダーは配合比率では小さいが、電極歩留まり、初期不良、サイクル劣化、急速充電時の抵抗増大といった損益ドライバーへ連鎖する。HNBRは、粘弾性と耐熱・耐油・耐薬品のバランスを武器に、電極が高密度化するほど価値が可視化されやすい。市場が2021年の33から2032年896へ拡大する軌跡は、電池産業が性能競争から製造競争へ深く踏み込むことを意味する。すなわち、材料を買うのではなく、量産を安定させる確率を買う時代である。
