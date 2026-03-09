吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した鰻専門店「うなぎの佐倉」が2026年3月7日(土)オープンしたことを報告します。

アイドルから職人へ

店主の佐倉さんは小さい頃から料理と食べることが好きで、鰻は特に好物でした。アイドル活動の前には料理学校に通い、料理を学びました。アイドル活動の激務の中でも飲食店を開きたいという夢はずっと持ち続け、鹿児島に渡り、鰻の捌きや焼き方を一から修行。「拍手を卒業し、鰻と向き合う毎日」と語る通り、アイドル時代の華やかさを捨て、職人としての道を選びました。

人気メニュー

店内では、職人としての技術を活かし、鹿児島・大隈産の高級鰻を提供。規格外のものを使用することで、高品質でありながら低価格を実現してます。鰻はふわふわに焼き上げられ、ご飯は農家から直仕入れた伊賀米を使用。粘り気のある米が鰻の旨味を引き立てます。また、旬によって変わる先付け三種盛りも提供され、内容は以下の通りです。・合鴨スモーク・茄子の煮浸し・ポテトサラダ

将来は多店舗展開も

佐倉さんは「毎日、同じ焼きは一度もない。妥協せずに向き合うことで、一皿の完成度が変わる」と語り、常に鰻と向き合う姿勢を貫いています。今後は、向島店やランチ専門の西麻布店の他に、さらなる展開も検討中とのこと。佐倉さんの夢の続きをご期待ください。

店舗情報

店名 うなぎの佐倉 向島店住所 〒131-0033 東京都墨田区向島2丁目11-12 咲のや内営業時間 土日 18:00～22:00Instagram https://www.instagram.com/unagino_sakura_mukojima

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/