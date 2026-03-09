靴とファッションの通販サイト、LOCONDO.jp( https://locondo.jp )などを運営するジェイドグループ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中裕輔)は、子会社である株式会社ロイヤル(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田中裕輔)が運営する店舗、Baseball Field to Future(イオンモールナゴヤドーム前3階)にて大谷翔平選手の「伝説コレクション」の無料展示を開催致します。





この度、無料展示する大谷翔平選手の「伝説コレクション」は以下の3つになります。総額2.4億円と国内最高額級の大谷翔平選手コレクションになります。





(1) 2024年、大谷翔平選手が5/50ホームランを打ち、日本人選手最多ホームラン記録を打ち立てた試合で着用したユニフォーム(本人直筆で記念サイン入り)

(2) 2024年、大谷翔平選手が50/50を達成した試合で最後に打った51号ホームランボール

(3) 2025年、大谷翔平選手が10奪三振、3本塁打を達成した試合で最後に打った、NLCS第3号ホームランボール





大谷選手のコレクション展示(メイン)





■大谷翔平選手「伝説コレクション」詳細

期間 ： 2026年3月6日～3月22日

場所 ： Baseball Field to Future(イオンモールナゴヤドーム前3階)

所在地 ： 〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4丁目102-3

イオンモールナゴヤドーム前 3F

TEL ： 052-715-4310

営業時間： 10：00～21：00

見学料金： 無料

備考：ご購入希望者様は当社落札価格と同等の価格(関税、手数料含む)にてお買い求め頂く事が可能です。

また上記の他に大谷翔平選手の50/50イヤーの23号盗塁球に関しては60万円+税にてお買い求め頂く事が可能です。詳細は店舗スタッフにお問い合わせ下さい。









■会社概要

会社名 ： ジェイドグループ株式会社(旧社名：株式会社ロコンド)

代表者 ： 田中裕輔

事業内容： 靴とファッションの通販サイト LOCONDO.jp 等のECモール事業、

DXやOMOを支援するプラットフォーム事業、

自社ブランド事業の3つの事業を展開。東証グロース上場企業 (3558)

所在地 ： 東京都渋谷区元代々木町30-13 ONEST元代々木スクエア8階

URL ： https://jade-group.jp

設立 ： 2010年10月22日