株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、淡路島のメディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、施設内の5つのエリアを巡りながら、スタッフに合言葉を伝えると、ここでしか手に入らない限定デザインのメタルチャームがもらえる『FLOWER FESTIVAL』を3月14日（土）より期間限定で開催いたします。

本イベントでは、お客様が「HELLO KITTY SMILE」内の5つのエリアを巡り、スタッフに合言葉「ハッピーフラワー」と伝えると、当施設のオリジナルハローキティの限定ステッカーをエリア毎にゲットできます。5つのステッカーを集めていただくと、春限定の乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされたメタルチャームをプレゼント！ここだけにしかない特別な思い出を作りに、ご家族やご友人とHELLO KITTY SMILEへお越しください。

■『FLOWER FESTIVAL』 概要

期間： 3月14日（土）～5月31日（日）内容： HELLO KITTY SMILEの5つのエリア内にいるスタッフに合言葉「ハッピーフラワー」をお伝えいただくと限定ステッカーをお渡し。全5種類の限定ステッカーを全て集めると、本イベント限定デザインのメタルチャームをプレゼント※無くなり次第終了参加費： 1,000円（税込み）場所： 兵庫県淡路市野島蟇浦985-1 問合わせ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

参考 『HELLO KITTY SMILE』 とは

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。※詳細はHP（https://awaji-resort.com/hellokittysmile/）よりご覧いただけます

