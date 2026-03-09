錣の会主催、竹本錣太夫 鶴澤寛太郎 錣の会 第五回 素浄瑠璃の会 浄瑠璃『一谷嫩軍記 熊谷陣屋の段』が令和8年3月13日(金)にきゅりあん小ホール（東京都品川区東大井5-18-1）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/12247

映画『国宝』人気で文楽のお客さんも増えているとか。そんな文楽の「太夫」「三味線」「人形遣い」のうち、人形無しに、三味線の音色とともに太夫の素の語りだけで情景を描き出すのが素・浄瑠璃です。現在3人しかいない太夫の最高峰、「切語り」の一人、竹本錣太夫が語り上げる源平合戦の一ノ谷の合戦に翻弄される人々に起こる悲劇とは。一の谷の戦いは、源頼朝の命によって源義経らが摂津と播磨の境にある「一ノ谷」へ。義経は裏山である「鵯越（ひよどりごえ）」から駆け降りて平氏を背後から急襲、平氏は総崩れとなり、屋島、そして壇ノ浦の合戦へと敗走していきます。戦の背景を題材とした全五段の作品のうち、今回は『熊谷陣屋の段』。源氏の武将、熊谷次郎直実（くまがいのじろうなおざね）と平敦盛（たいらのあつもり）、この両者の間に起こる悲劇を語ります。「本格的でしっかりした時代物を」と斯界の重鎮、竹本錣太夫がこの屈指の名曲を選びました。三味線のどこまでも深い響きに、緊密な物語が壮大なスケールで展開する「熊谷陣屋」です。

出演者プロフィール

竹本錣太夫 Takemoto Shikorodayu

1949(昭和24)年広島生まれ。1969年四代竹本津太夫に入門、竹本津駒太夫を名乗る。1970年初舞台。1989年五代豊竹呂太夫の門下に。2020年竹本錣太夫を六代目として襲名。1月大阪・国立文楽劇場、2月東京・国立劇場小劇場において、『傾城反魂香 土佐将監閑居の段』で披露。2022年 4月 切語りに昇格。令和元年度国立劇場文楽賞文楽優秀賞、令和2年度大阪文化祭賞など受賞多数。＜演者より＞今回の演目を決めるにあたってまずは、一演目だけ、素浄瑠璃のかたちでお聞きいただくのならば、本格的なしっかりした時代物、と考えておりました。そしてまっさきに、この「熊谷陣屋の段」が思い浮かびました。そのあといくつかの候補も検討したしましたが、最終的にこの選択となりました。義太夫の名曲は、演奏するとき曲が助けてくれるように出来て居ります。曲に助けて頂きながら寛太郎くんと二人で一生懸命、演奏致します。

鶴澤寛太郎 Tsuruzawa Kantaro

1987(昭和62)年奈良生まれ。1999年祖父・七代鶴澤寛治に入門、鶴澤寛太郎を名乗る。2001年初舞台。2019年竹澤宗助の門下に。平成21、23、26、27年文楽協会賞、平成24、29、31年文楽劇場奨励賞、平成31年咲くやこの花賞など受賞多数。＜演者より＞『一谷嫩＊軍記』では、「熊谷桜の段」は何度か経験がありますが、「熊谷陣屋の段」は今回、はじめて勤めます。兄さんの個人の会にこうして使っていただけることへの感謝と責任を感じています。その期待と信頼にどこまでお応えできるかわかりませんが、お客様に楽しんでいただけるよう勤めます。

錣の会について

錣の会 (しころのかい)「錣の会」は、竹本錣太夫さんの2020 (令和2)年のご襲名に合わせ同年1月に発足いたしました。文楽本公演や錣太夫さんの演奏活動に関する情報のお知らせや、こうしたイベントの開催などを目的として活動しています。メールアドレスご登録窓口はこちら錣の会・チケット 事務局連絡先ticket.shikoro@gmail.com

公演概要

竹本錣太夫 鶴澤寛太郎 錣の会第五回 素浄瑠璃の会 浄瑠璃『一谷嫩軍記 熊谷陣屋の段』公演日時：令和8年3月13日(金)午後2時開演 午後1時15分開場会場：きゅりあん小ホール（東京都品川区東大井5-18-1）JR京浜東北線・東急大井町線・りんかい線 ｢大井町駅｣ 徒歩約2分https://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/access.html【番組】浄瑠璃一谷嫩＊軍記 ※「嫩」のつくりは「欠」熊谷陣屋の段竹本錣太夫鶴澤寛太郎出演者によるアフタートークあり入場料金＜全席指定＞ 5,000円主催・お問い合わせ先:錣の会・チケット錣ticket.shikoro@gmail.com

