株式会社阪神コンテンツリンクでは、大原櫻子のビルボードライブ公演『大原櫻子 Premium Concert 2026 「Not just I 3」』を記念して、限定オリジナルグッズをオンラインショップ【Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）】にて、2026年3月9日（月）12：00より販売いたします。今回で3回目となる「Not just I」をテーマにした公演限定オリジナルグッズは、ここでしか手に入らない特別仕様の「アクリルコースター2枚セット」。1枚は公演タイトルをモチーフにしたデザイン、もう1枚はレコーディング中の大原櫻子の撮り下ろし写真を使用したデザインで、台座を使って立てて飾ることもできます。さらに、本公演の「ライブフォト（写真のみ／アクリルフォトフレーム付き）」も後日、追加販売を予定！ぜひこの機会にお買い求めください。





■商品詳細

『大原櫻子 Premium Concert 2026 「Not just I 3」』公演限定オリジナルグッズ





■販売情報

・オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」

2026年3月9日（月）12：00より販売開始

特設ページ： https://shop.merchan.jp/collections/oharasakurako_2026

・公演当日会場販売：各公演日の開場時間より販売開始予定（数量限定）





■公演情報

2026年3月21日（土） ビルボードライブ大阪 （大阪/梅田）

1stステージ 開場 14:00 / 開演 15:00 2ndステージ 開場 17:00 / 開演 18:00





2026年3月27日（金） ビルボードライブ横浜 （横浜/馬車道）

1stステージ 開場 16:30 / 開演 17:30 2ndステージ 開場 19:30 / 開演 20:30





2026年3月29日（日） ビルボードライブ東京 （東京/六本木）

1stステージ 開場 14:00 / 開演 15:00 2ndステージ 開場 17:00 / 開演 18:00





『大原櫻子 Premium Concert 2026 「Not just I 3」』

2024年11月に歌手デビュー10周年を迎えた大原櫻子が、今回で3回目となる「Not just I」をテーマに、東・横・阪ビルボードライブツアーを開催。2013年にスクリーン＆CD同時デビューを果たす。2014年には女優として「日本映画批評家大賞 新人賞」を、歌手として「第56回輝く！日本レコード大賞 新人賞」をそれぞれ受賞。以降、歌手活動と並行して数々のドラマや舞台へ出演し、2023年「第30回読売演劇大賞 杉村春子賞」を受賞。華やかなステージとはひと味違う、親密な空間で溢れ出す想いと確かな歌声が響き合う、特別なひとときをお届けします。

★関連URL★

・Official Site ： https://oharasakurako.net/

・Billboard Live ： https://www.billboard-live.com/





■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）

音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。

★ショップサイト★

・ https://shop.merchan.jp 【(c)Merchan.jp (c)2026株式会社 阪神コンテンツリンク】





＜会社概要＞

株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION

本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F

資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）

事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業









株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/ab31d56d5546d66bab531f395a5cb07be4c0f07e.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1