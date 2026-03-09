世界的なビール品評会において最高金賞を2023年および2025年に受賞したクラフトビール醸造所・反射炉ビヤ(所在地：静岡県伊豆の国市)は、2026年3月9日(月)より、創業以来初となる缶ビールの販売を開始します。今回発売の缶ビールは全5銘柄で、そのうち「早雲」と「New World Kolsch」は世界的なビール品評会World Beer Awardsにて金賞を受賞しています。





定番5種





1997年の創業から29年間、当社は樽生およびボトルビールを中心に展開してきました。今回の缶ビール化は、ビールの届け方そのものを広げる新たな転換となります。世界遺産 韮山反射炉の隣で醸造されるクラフトビールを、より持ち運びやすい形で国内外へ届けることを目指します。









■缶ビール発売の背景

反射炉ビヤが創業した1997年当時、日本の地ビール市場では瓶製品が主流であり、高品質や特別感を伝える手段としてボトル販売が一般的でした。また、日本の飲食店においてビールを缶で提供する文化はほとんどなく、当社でも樽生およびボトルを中心とした販売を続けてきました。





反射炉ビヤは、世界遺産・韮山反射炉の隣で醸造を行う観光拠点型ブルワリーとして、「ビールを通じて伊豆の魅力を伝える」ことを使命としてきました。観光地や飲食店での提供を中心にその役割を果たしてきましたが、近年はアメリカンクラフトビール文化の広がりにより飲食店でも缶製品が普及し始めたほか、コロナ禍以降の家庭での飲酒需要の増加、輸送効率や環境負荷への意識の高まりなど、市場環境が大きく変化しています。





こうした変化の中で、ボトル中心の展開だけでは伊豆の魅力や自社のビールを届けられる範囲に限界があると判断し、創業以来初となる缶ビール導入を決断しました。今回の取り組みは、創業以来続いてきた販売スタイルを大きく転換する挑戦となります。









■導入設備について

缶ビール製造にあたり、反射炉ビヤでは設備投資を実施しました。導入したのは米国Wild Goose Filling社製のオーダーメイド缶充填設備で、投資額は約3,000万円となります。クラフトブルワリーとしては大規模な設備投資の一つであり、安定した品質での缶製品供給体制を構築しました。





新導入した缶詰機





■缶ビール化による新たな展開

缶ビール化により、輸送時の軽量化や取り扱いの向上が期待されるほか、旅行者が持ち帰りやすい地域土産としての展開も見込まれます。

また今回の缶製品化により、これまで提供が難しかった小売店や酒販店での取り扱い拡大も進めていく予定です。2026年3月より順次出荷を開始し、全国の酒販店および飲食店への展開を予定しています。また、海外市場への展開可能性についても今後検討していく予定です。









■商品概要

今回発売の缶ビールは全5銘柄。「早雲」と「New World Kolsch」は、イギリスの世界大会World Beer Awardsにて金賞を受賞しました。





(1)商品名 ：早雲

ビアスタイル ：American Pale Ale

販売開始 ：2026年3月9日(月)

内容量 ：350ml

アルコール度数：5％





伊豆で活躍した偉人“北条早雲”の名を冠した銘柄。ホップによる柑橘系のフルーティーなアロマが特徴の爽やかなアメリカスタイルのクラフトビール。イギリスの世界大会World Beer Awards2025にて金賞を受賞し、世界NO.1となったビールです。





早雲





(2)商品名 ：New World Kolsch

ビアスタイル ：American Pale Ale

販売開始 ：2026年3月9日(月)

内容量 ：350ml

アルコール度数：5％





New Worldホップによる華やかな印象が加わることで、伝統的なドイツスタイルのビールを反射炉ビヤが新しい形で表現。イギリスの世界大会World Beer Awards2023にて金賞を受賞し、世界NO.1となったビールです。





New World Kolsch





(3)商品名 ：太郎左衛門

ビアスタイル ：English Nitro Ale

販売開始 ：2026年3月9日(月)

内容量 ：350ml

アルコール度数：5％





(4)商品名 ：頼朝

ビアスタイル ：Nitro Porter

販売開始 ：2026年3月9日(月)

内容量 ：350ml

アルコール度数：5％





(5)商品名 ：お酒マンIPA

ビアスタイル ：Belgian IPA

販売開始 ：2026年3月9日(月)

内容量 ：350ml

アルコール度数：6.5％





販売場所：直営店、静岡県を中心とする全国の取扱店舗、オンラインショップ等









■代表コメント

「創業以来、反射炉ビヤは伊豆を訪れた人に現地で楽しんでもらうビールづくりを大切にしてきました。しかし時代の変化の中で、伊豆の魅力をもっと広く届けたいという思いが強くなりました。缶ビール化は私たちにとって大きな転換ですが、世界遺産の隣から生まれるクラフトビールを国内外へ届けていく新たな挑戦です。」





反射炉ビヤ 代表 稲村 浩宣









■反射炉ビヤについて

反射炉ビヤは1997年創業のクラフトビール醸造所。静岡県伊豆の国市に位置し、世界遺産・韮山反射炉に隣接するブルワリーとして【伝統と革新】をテーマに醸造を行っています。毎年イギリスで開催される世界的なビール品評会World Beer Awardsにおいて2023年および2025年に最高金賞を受賞するなど、国内外で評価を受けています。









■今後の展望

缶ビールの展開を通じて販売エリアの拡大を図るとともに、観光・地域文化と連動したクラフトビールの発信を強化し、伊豆の魅力を国内外へ発信していきます。









■会社概要

会社名 ： 株式会社蔵屋鳴沢

所在地 ： 静岡県伊豆の国市中272-1

代表者 ： 稲村 浩宣

設立 ： 1996年7月10日

資本金 ： 9,500万円

事業内容： ビール製造、観光事業、製茶販売

URL ： https://kuraya-narusawa.co.jp/brewing/